Cristian Geambașu Despre o mistificare +24 foto
Opinii

Cristian Geambașu Despre o mistificare

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 15:35
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 10:48
  • „Frații ortodocși” au făcut un meci slab, în urma căruia se adâncește deriva FCSB-ului. Un impresar îl remarcă totuși pe Olaru. Dar nu numai el. Adevăr sau minciună?

Întâlnirea dintre frații ortodocși a avut atributele unui post negru. Uriașul banner „Orthodox Brothers” afișat de scenografia galeriei Stelei Roșii (<coregrafia> cum insistă mulți să o denumească, deși coregrafie, dragi brothers, înseamnă potrivit Dex.online «Ansamblul pașilor și figurilor ce compun un dans sau un balet») anunța o luptă dreaptă și frumoasă între frați întru credință. N-a fost să fie.

Sfârșitul „pohtelor”

Am văzut un meci ponosit între o formație sârbă altădată strălucitoare, azi mediocră, cu un singur sârb în echipă, și o echipă românească într-o derivă care poate anunța sfârșitul erei pohtelor ce le-a pohtit voievodul din Pipera.

Iar sechestrul acesta pus pe credință de o activitate la bază atât de impură și imorală cum e fotbalul dăunează grav tocmai credinței.

Joc după ureche. Urechea nu mai aude bine

FCSB și-a continuat și la Belgrad călătoria spre nicăieri. Îi dau dreptate lui Emil Grădinescu, care spunea la microfonul Prima Sport că una dintre problemele roș-albaștrilor este lipsa de calitate a jocului pozițional. Jocul pozițional se lucrează și se antrenează, iar asta nu se întâmplă la FCSB, susține Emil.

De ce se întâmplă asta, știm amândoi laolaltă cu un popor de microbiști. Anulați profesional și complici la amestecul lui Becali în treburile echipei, Charalambous și Pintilii au observat că merge și așa. Fără implicare, fără răspundere. Fără efort profesional. Cât este acolo nepricepere și cât lasă-mă să te las, nu știm.

Dar e clar că FCSB arată ca o echipă care joacă după ureche. Una care din păcate nu mai aude bine. Nu ritm, nu răutate în joc (un singur cartonaș galben tot meciul de la Belgrad, cine credeți!?, Olaru), nu inteligență, nu imaginație, nu atenție. Nimic. Doar o plictiseală colorată de ultimul tatuaj de pe ceafa lui Bîrligea.

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO

Galerie foto (24 imagini)

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
+24 Foto
labels.photo-gallery

Cum a jucat de fapt Olaru

Există însă și vești bune. Am văzut că domnul impresar sârb Zvonko Milojkovic a fost foarte mulțumit de prestația lui Darius Olaru.

În special pentru că mijlocașul de 27 de ani nu s-a mai tăvălit pe gazon la fiecare contact cu adversarul. Asta e o performanță, subliniază vecinul comerciant de fotbaliști. Păi, da. De aceea, impresarii „din Top 5 campionate” au fost plăcut impresionați de ce anume au văzut, susține Milojkovic.

Nefiind impresar, nici sârb, nici din Top 5 campionate, și având o părere diferită privind jocul lui Olaru, am consultat fișa statistică a acestuia ținută de site-ul de specialitate Flashscore.

Vești proaste de această dată. Olaru are a 4-a cea mai proastă notă a echipei, 6,2, mai rău punctați decât el fiind doar Bîrligea cu 5,7, „Tavi” Popescu, 6,1, și Juri Cisotti, la fel, 6,1.

Pe parcursul celor 74 de minute cât s-a aflat pe teren, Olaru a avut 49 de atingeri ale mingii, foarte puține adică, a dat 38 de pase dintre care doar 30 precise (79% procentul de reușită este considerat slab în fotbalul Top 5 campionate, unde ar vrea să-l trimită impresarul sârb), a comis numai 2 faulturi și a reușit totuși să ia un cartonaș galben, nu a șutat la poartă, nu a reușit nicio deposedare, a ratat cele 2 tentative de centrări. Nu a făcut niciun dribling. Pe bune, bro?

Complotul cifrelor?!

Dacă așa arată fișa tehnică a unui fotbalist remarcat de mai multă lume la Belgrad, e limpede că ori nu ne pricepem, ori că cineva încearcă să ne vândă un produs contrafăcut la suprapreț.

Sofascore, un alt site specializat și foarte prizat acum, îl notează cu 6,4 pe Olaru în baza unor statistici similare cu cele ale Flashscore. E un complot al cifrelor sau o mistificare în formă continuată? Știți bine care e răspunsul, orthodox brothers.

Greu de privit

La fel de greu de privit ca jocul FCSB-ului a fost prestația lui Miodrag Belodedici la scurtul interviu de după meci.

Intrai în pământ de rușine tu, admirator al marelui fundaș de odinioară, văzând cum se chinuie Belo al nostru și al lor să lege două cuvinte.

Întrebare. De ce nu a reușit FCSB să obțină un rezultat bun. Răspuns. Pentru că nu a reușit. Și a jucat în inferioritate. Poftim? Noapte. Cade cortina, el zâmbește. E un spectacol pe care nu îți dorești să-l vezi.

Steaua Rosie Belgrad Miodrag Belodedici europa league fcsb
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share