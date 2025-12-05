Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”

Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul ploieștenilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi.

Tehnicianul a spus că echipa are nevoie de mai mult sprijin financiar și că nu sunt suficiente resurse pentru obiective mai mari.

Înfrângerea severă a diminuat șansele de calificare ale Petrolului în faza următoare a Cupei României, competiție în care echipa își propusese să ajungă cât mai departe.

Eugen Neagoe: „Jucătorii nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor”

„E o înfrângere dureroasă, dar Craiova a meritat victoria, a făcut un joc bun. Ceea ce am făcut noi, au făcut și ei: din cei 10 jucători de câmp, opt au fost noi.

Noi am introdus jucători care erau odihniți, care fac parte din lotul nostru, care poate aveau nemulțumiri că nu joacă. Eu am avut așteptări mari de la ei. Erau odihniți, pregătiți, trebuia să aibă foame de fotbal, să se respecte pe ei, să demonstreze că merită să joace, că ne putem baza pe ei.

Din păcate, am dat de o echipă mai bună decât noi, nu au putut să facă lucrul ăsta”, a declarat Neagoe, după partida cu oltenii.

Echipele de start:

Petrolul: Bălbărău - Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu - Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha - Doumtsios

Bălbărău - Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu - Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha - Doumtsios Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Badelj - Teles, Cicâldău, A. Crețu, F. Ștefan - Houri, Etim, Băsceanu

Greșeli impardonabile, am primit gol la primul corner, știam foarte bine ce avem de făcut. Aceste momente le-am făcut și ieri la antrenament. Nu poți să pierzi marcajul de asemenea manieră la primul corner. După aceea am continuat cu greșeli, dăm pasă la adversar, primim gol. Două cornere și două pase la adversar, am primit patru goluri. Nu erau copii, nu erau jucători care n-au mai evoluat, ba dimpotrivă, erau jucători cu ștate vechi în Liga 1. Eugen Neagoe

Antrenorul a criticat atât erorile individuale, cât și lipsa de implicare în joc a anumitor fotbaliști:

„Din păcate, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Fără personalitate, fără să elimine adversarul, fără să dribleze adversarul, fără să poți să faci marcaje, adică, sincer, mai slab de așa nu cred că se poate juca.

Dacă credeați că nu fac lucrurile așa cum trebuie, probabil v-ați convins acum că nu este chiar așa. Că mai auzeam de la voi, «De ce nu joacă X, de ce nu joacă Y?». Din cauza asta nu joacă. Nu sunt aici pentru niciun parti-pris, sunt aici să facem echipa să joace, să o facă cât mai bine.

Am știut că Universitatea Craiova va menaja jucătorii și eu am introdus jucătorii care fac parte din lot. De ce îi avem în lot? Doar să antreneze? Să joace când apelăm la ei.

Pot să spun că nu avem o bancă așa puternică precum are Universitatea Craiova. Noi avem jucători valoroși. Sunt și au demonstrat asta. Nu este întâmplător să nu pierzi două luni și ceva. Nu? Nu am pierdut din septembrie. În campionat nu am pierdut de șapte jocuri. Era important pentru noi să menținem această invincibilitate. În momentul când nu te ridici la nivelul adversarului, n-ai cum să emiți pretenții. Eugen Neagoe

Formația ploieșteană se află pe locul 11 în campionat, cu 19 puncte acumulate, după cele 18 partide jucate.

Eugen Neagoe crede că Petrolul are nevoie de mai mult sprijin financiar

Tehnicianul consideră că echipa nu are resursele necesare pentru obiective mai mari și că ar fi nevoie de noi investitori.

„Eu cred că ar trebui să fim realiști, pentru că sunt oameni care iubesc foarte mult această echipă, Petrolul are mulți suporteri, pe merit, dar ar trebui să vină mult mai mulți oameni lângă echipă și să facă ceva pentru echipă, să ajute.

Că așa, din gură, este foarte ușor să facem. Și eu vreau să facem, foarte mult, dar trebuie să și poți să faci ce îți dorești. Eu vă spun ce văd eu, nu vă spun povești.

Pentru că o echipă ca Petrolul trebuie susținută. Și nu doar din tribună. Pentru că oamenii susțin echipa. Noi trebuie să facem mai mult. Probabil știți la ce mă refer și ar trebui să se facă ceva în sensul ăsta.

Așa vorbim: «Suntem petroliști. Iubim Petrolul», De acord. Sunt perfect de acord. Sunt în asentimentul suporterilor. Dar trebuie o forță și mai mare ca să poți să te lupți pentru obiective mari, pentru cupele europene.

Trebuie să vă spun realitatea. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în campionatul nostru. Uitați-vă la investițiile care se fac”.

Acești oameni care sunt aici și eu îi văd zi de zi, care conduc clubul, încearcă și fac tot ce depinde de fiecare în parte ca să meargă mai departe, să susțină această activitate a echipei. Eugen Neagoe

Lotul Petrolului este evaluat la 10,38 milioane de euro, fiind al nouălea ca valoare în Superliga. Cel mai valoros lot este al celor de la FCSB, estimat la 48,43 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Eugen Neagoe: „Credeți că noi suntem acea echipă care să joace din trei în trei zile?”

Întrebat ce i-a transmis conducerea după înfrângerea cu oltenii, Neagoe a răspuns:

„Nimic. Oamenii m-au întrebat: «Dom’le, cred că v-ați lămurit de unii» și așa mai departe. Oamenii nu ne-au reproșat absolut nimic.

Păcat că am ieșit din joc, cum se spune. Era altceva dacă ne puteam lupta cu ei, așa cum am făcut celelalte jocuri, cu FCSB-ul, și cu Rapidul, și cu CFR-ul. Echipe puternice. Și să pierzi de maniera asta, sigur, este rușinos chiar”, a mai spus Neagoe.

Trebuie să trecem peste, așa e la fotbal. Pentru că au fost echipe mari, uriașe, care au trecut prin așa ceva și au pierdut la scoruri. FCSB a pierdut la UTA 3-0. Și a plecat bine-mersi mai departe. Urmează peste 3 zile un joc la fel de important (n.r. - cu UTA). Eugen Neagoe

Tehnicianul a explicat că a folosit rezervele pentru a proteja titularii de accidentări, deoarece aceștia nu sunt obișnuiți cu ritmul meciurilor din trei în trei zile.

„Credeți că noi, în acest moment, suntem acea echipă care poate să joace din trei în trei zile cu aceiași jucători?

Am avut o experiență, în urmă cu puțin timp. Am jucat în Cupă la UTA cu aceeași echipă, iar după aceea, imediat, am jucat acasă cu Botoșani cu aceeași echipă. Și ne-a fost foarte greu. Au fost jucători cu probleme destul de serioase.

Astăzi, ca un exemplu, Vali Gheorghe, am vrut să-l introduc, nu am putut pentru că simțea ceva. Îi place să joace la trei zile dacă nu are probleme. Și mie îmi place, și eu vreau. Dar până acum, din ce-mi aduc aminte, nu a jucat echipa din trei în trei zile.

Craiova joacă de vreo cinci luni din trei în trei zile. Și jucători de echipă națională. Sunt obișnuiți, la un moment dat jucătorii se obișnuiesc. Noi nu suntem obișnuiți cu ritmul ăsta”, a mai spus Neagoe.

