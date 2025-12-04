„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii +7 foto
Darius Olaru și Daniel Bîrligea (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„E exclus să joace!" FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc" + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Silviu Dumitru
Publicat: 04.12.2025, ora 22:31
Actualizat: 04.12.2025, ora 22:31
  • Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) ratează derby-ul cu Dinamo. A vorbit și despre starea lui David Miculescu (24).
  • Oficialul celor de la FCSB a venit cu detalii despre Baba Alhassan (25), Siyabonga Ngezana (28) și David Kiki (32), fotbaliști convocați pentru Cupa Africii pe Națiuni.
  • FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Bîrligea nu a mai evoluat de aproape o lună în Liga 1. După ce a ratat meciul cu Petrolul (1-1), fiind suspendat, a lipsit și la partida cu Farul (2-1), din cauza unei entorse.

FCSB - DINAMO. Mihai Stoica: „Bîrligea este exclus să joace”

Managerul general al campioanei a dat de înțeles că Miculescu este incert pentru Derby de România.

„Olaru s-a antrenat normal astăzi, Florin Tănase la fel, Miculescu nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul.

Bîrligea este exclus să joace. Cred că e ieșit de tot în 2025. Se pune întrebarea dacă va fi sau nu la meciul cu Rapid, unde 100% nu vor fi Alhassan, Ngezana și Kiki, care merg la Cupa Africii”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Miculescu a afirmat recent că problemele sale medicale au apărut la meciul cu Petrolul și au reapărut în partidele cu Steaua Roșie și Farul: „Simțeam ceva la adductori, o jenă”.

Dinamo a jucat vineri, miercuri și sâmbătă joacă cu noi. Noi am jucat joi, duminică, miercuri. Era imposibil (ca FCSB să utilizeze titularii obișnuiți în meciul cu UTA). Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Mihai Stoica, despre fotbaliștii convocați la Cupa Africii pe Națiuni

Campioana nu se va baza pe Alhassan, Ngezana și Kiki la partidele cu Unirea Slobozia și Rapid București, ultimele din 2025.

„Au fost chemați toți pe 8 decembrie, dar în urma adreselor trimise de cluburile europene care au jucători convocați la Cupa Africii, FIFA a decis ca termenul să fie 15 decembrie, noi am hotărât ca jucătorii noștri să plece pe data de 12.

Toți trei vor pleca, nu vor fi nici în perioada de pregătire. Trebuie să aibă și ei vacanță, toată lumea are. Cei care nu sunt africani intră în vacanță de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie.

Nu am reușit nici în clipa de față să aflu, nimeni nu-mi poate răspunde la întrebarea asta (n.r. câți bani va primi FCSB pe zi pentru că trimite jucători la Cupa Africii). Măcar 15.000 de euro și tot ar fi ceva, ne scoatem cantonamentul”, a mai spus oficialul campioanei.

FOTO: UTA Arad - FCSB 3-0, în Cupa României

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
+7 Foto
labels.photo-gallery

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
dinamo bucuresti Mihai Stoica fcsb daniel bîrligea
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share