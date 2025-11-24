Opriți „licențele” din a mai vorbi la microfoane după meciuri! Este o stupiditate! Modificați regulamentele și lăsați antrenorii de facto să vină și să ne explice ceea ce s-a întâmplat pe teren!

Aseară, CFR a călcat în picioare Rapidul, iar la final ne-am trezit cu George Ciorceri la declarații.

Cu un aer de ardelean așezat, „licența” clujenilor a rostit o enormitate cum rar mi-a fost dat să aud: „Vreau să subliniez, victoria de astăzi este a antrenorilor care au fost înainte, a lui Mandorlini, Dan Petrescu…”.

Am vaga senzație că venerabilul secund al lui Daniel Pancu nu a urmărit niciun meci al CFR-ului din mandatul lui Mandorlini, altfel nu se poate explica încercarea de a părea modest exact când nu era cazul.

Sau, putem să interpretăm și altfel, de a-i lua din merite celui care a pregătit excepțional partida contra liderului Superligii, adică superiorului său ierarhic. Doar că stai, Ciorceri are licența, deci cine e șeful cui?

George Ciorceri (FOTO: captură Digi Sport)

Mi-aș fi dorit să-l fi auzit pe Pancu la final de meci

Lăsând gluma la o parte, CFR-ul a arătat infinit mai bine decât a făcut-o vreodată în mandatul italianului Mandorlini, iar faptul că Pancu a reușit într-un timp atât de scurt să influențeze calitatea jocului reprezintă o mare bilă albă.

Mi-aș fi dorit să-l fi auzit pe el la final de meci, să ne fi spus cât a antrenat în cele două săptămâni de pauza intrările spre interior ale lui Cordea și Korenica, cum l-a transformat pe Keita dintr-un mijlocaș eminamente defensiv, într-un box-to-box și alte chestiuni cu adevărat relevante.

Cum mi-ar fi plăcut să aud de la Pancone și dacă nu cumva sunt exagerate reacțiile nervoase pe care în continuare le are pe bancă și pe care nu și le poate cenzura, ori dacă e musai ca la aproape 50 de ani să continue să se ducă la galerie și să măscărească Steaua. Bine, el când strigă chestiunea aia rușinoasă, sigur nu se gândește la Oprița & Co.

În schimb, am avut plăcerea să-l auzim aseară pe George Ciorceri, care nu a scăpat prilejul de a-i da calde președintelui Iuliu Mureșan.

Înduioșătoare nevoia pe care simțit-o de a evidenția cum revenirea doctorului la echipă a readus „stabilitate și seriozitate” și cum ei, „care sunt mai în vârstă, pun câte o frână”, când este cazul, tinerilor.

Sincer, ca iubitori de fotbal, ce preferați să urmăriți după meciuri, discursurile analitice ale celor care chiar pregătesc echipele, precum Zicu sau Pancu, sau generalitățile total irelevante, uneori chiar enervante, ale unor Sava sau Ciorceri?