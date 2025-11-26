Silviu Tudor Samuilă Lecția de viață +17 foto
Silviu Tudor Samuilă Lecția de viață

Băiatul meu cel mare este mare fan CR7. A ajuns la vârsta la care urmărește tot ce face portughezul, are grup de WhatsApp cu alți prieteni înnebuniți după Ronaldo, își trimit acolo short-uri cu golurile lui, știri despre Al Nassr, GIF-uri cu celebrele bucurii, recent s-a apucat să citească una dintre cărțile despre viața lusitanului și, din când în când, mai contribui și eu la pasiunea lui adolescentină cu câte un filmuleț al vreunui gol sau vreun link relevant.

Am avut emisiune la Prima Sport în seara în care Ronaldo a luat roșul din meciul cu Irlanda.

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg
Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (2).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (3).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (5).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (6).jpg
+17 Foto
Am simțit în cotul acela mișelesc întreaga frustrare acumulată pe parcursul unui meci în care Portugaliei nu îi ieșea absolut nimic, iar la final am construit în studio, împreună cu invitații, diferite scenarii legate de suspendarea pe care ar putea-o primi, am comentat eventuala lui absență din primul, dacă nu chiar și al doilea meci al Portugaliei de la Cupa Mondială, iar a doua zi, când mi-am întâlnit fiul, am încercat să-i explic că prostia făcută de idolul lui va avea consecințe și că atunci când greșești în viață, plătești, indiferent cum te cheamă.

Să mă fi văzut ce serios eram când îl avertizam că urmează un turneu final la startul căruia Ronaldo va fi în tribună pentru că a făcut ceva ce niciun sportiv nu ar trebui să facă.

Mâine va trebui să dau din nou ochii cu fiul meu, iar de această dată îi voi povesti cum stau cu adevărat lucrurile în lume.

Cum banul dictează, cum un superstar cu Ronaldo are parte de tratament preferențial pentru că sunt oameni care probabil sunt gata să cheltuiască mii de dolari la vară doar pentru a-l vedea, cum trebuie să devină cineva în viață dacă va dori să poată lovi cu cotul, iar consecințele să fie minime, cum justiția poate fi o glumă nu doar la el în țară, ci peste tot în lume și cum fotbalul de care taică-său s-a îndrăgostit când era copil, a fost înghițit, puțin câte puțin, de niște corporatiști pe care îi doare undeva că de aici înainte, orice fundaș va putea să încaseze una, dacă e atât de inconștient încât să-i facă marcaj unui Ronaldo aflat în toane proaste.

