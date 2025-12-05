„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„În locul lui aș tăcea din gură!" Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal"

  • METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Ioan Varga (66 de ani), patronul clujenilor, s-a arătat extrem de nemulțumit de afirmațiile atacantului Louis Munteanu (23 de ani)

Fotbalistul a avut un discurs dur după remiza din Cupa României. Munteanu a vorbit inclusiv despre o posibilă despărțire de formația din Gruia în iarnă.

Varga, după declarațiile lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea din gură!”

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului.

Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal! Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă?

El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a declarat finanțatorul ardelenilor, conform prosport.ro.

5 milioane de euro
este cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com. În cele 19 meciuri jucate în acest sezon, a reușit să marcheze doar două goluri și să ofere șase pase decisive. În stagiunea anterioară, Louis Munteanu a marcat 25 de goluri în 42 de partide

Ce a spus Louis Munteanu după meciul cu Metaloglobus: „Asta ne e valoarea”

„Asta ne e valoarea și mergem înainte. Când faci egal cu Metaloglobus înseamnă că ești la același nivel ca ei. Asta ne este valoarea, așa zic eu. Și mergem înainte, câteva meciuri și vine vacanța.

Nu pot să dau explicații pentru ultimul gol. Nu l-am văzut, eram la vestiare”, a declarat Louis Munteanu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Având în vedere rezultatele sub așteptări ale formației din Gruia, atacantul se așteaptă și el la restructurări masive în iarnă, în ceea ce privește lotul echipei conduse de Daniel Pancu:

Mai sunt câteva meciuri și după, din iarnă, cine o să rămână aici o să o ducă la capăt. Când sunt astfel de rezultate, cu siguranță o să fie schimbări. Trebuie să se facă și cine o să mai fie aici sper să dea totul pe teren. Louis Munteanu

Louis Munteanu: „Nu știu dacă voi mai fi aici”

Întrebat dacă va mai rămâne la CFR Cluj și după următoarea perioadă de mercato, Munteanu a replicat: „Eu? Nu știu dacă voi mai fi”.

Ulterior, fotbalistului i s-au adus la cunoștință informațiile vehiculate în presa franceză cu privire la un viitor transfer, moment în care atacantul a amintit situația din vară și a tras la răspundere conducerea celor de la CFR Cluj pentru modul în care a gestionat situația sa.

Așa a fost și în vară. Și tot aici am rămas. M-a afectat ce s-a întâmplat. S-a văzut și în evoluțiile mele. Nu s-a gestionat situația cum trebuie. Mi s-a spus că plec și tot aici am rămas. N-am fost lăsat să fac cantonamentul, că plec.

Și au venit meciurile din Europa, «Hai să joci, hai să joci!». Ce pot să fac? S-a gestionat prost.

Eu știu că în vară am avut oferte foarte bune și au fost refuzate, s-au vrut sume foarte mari. Acum, în iarnă, vom vedea ce se întâmplă, dacă tot la fel plec sau rămân aici”, a concluzionat Munteanu.

