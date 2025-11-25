Cătălin Tolontan De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Cătălin Tolontan De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 13:51
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 14:12
  • Continuă dezbaterea publică lansată de un recent spot în care candidatul PSD Daniel Băluță la Primăria Capitalei a folosit imaginea Dianei Mocanu și a lui David Popovici
  • Am primit la redacție o opinie după ce un editorial al colegului meu Dan Udrea a observat că David Popovici a reacționat imediat după ce PSD i-a folosit imaginea, dar a îndemnat la vot în primăvara lui 2025, în favoarea lui Nicușor Dan. 
  • A deveni fără voia ta element de imagine într-o campanie electorală e diferit de a-ți exprima simpatia sau încrederea la vot pentru cineva, susține un om apropiat de David Popovici.

„E evident că Daniel Băluță s-a asociat fără acord cu David Popovici, dar David însuși s-a asociat, la alte alegeri, cu un candidat: președintele de azi al României, Nicușor Dan”, asta a scris colegul meu Dan Udrea, în GOLAZO.

Un om apropiat de David Popovici ne-a căutat și ne-a explicat de ce crede că situațiile sunt diferite. Din motive care țin de conflictul de interese, el a solicitat să nu-i dăm numele. Am fost de acord pentru că, în acest caz, argumentele sunt mai importate decât numele.

Uneori, trebuie sa facem o alegere, chiar și atunci cand nu prea avem de ales”

„Ca oricine altcineva din această țară, David Popovici își poate exprima o opțiune de vot. Asta a și făcut în campanie, când a arătat ecuația matematică de pe tablă”, spune cel care a corespondat cu GOLAZO.ro.

Dar asta nu e o asociere politică, susține el. „Nu se poate spune ca toți cei care au votat, spre exemplu, cu Ion Iliescu, în acel moment crucial în care Vadim Tudor era alternativa, s-au asociat politic cu Ion Iliescu”, sună argumentul său. „Uneori, trebuie sa facem o alegere, chiar și atunci cand nu prea avem de ales”.

„În privința comparației dintre folosirea lui David, fără voia lui, într-un spot electoral de către PSD/Daniel Băluță și așa zisa «asociere politică» a lui David cu Nicușor Dan este o diferență uriașă”, consideră interlocutorul.

Plasarea imaginii lui David în spotul PSD a fost făcută fără acordul său, fără niciun drept. „În cazul Nicușor Dan, David nu a făcut parte dintr-o campanie, nu a apărut în spoturi ale candidatului. Iar candidatul nu a folosit imaginea lui David.

Exprimarea opiniei sale în campania prezidențială din primăvara lui 2025 nu a fost parte a vreunei strategii premeditate și instituționalizate. Nu i s-a solicitat asta și nici nu ar fi făcut-o!”.

„David a exprimat o opinie personală, așa cum oricine o poate face, într-un mod civilizat, pentru că așa a dorit. În cazul campaniei PSD, imaginea lui a fost folosită fără voia sa”.

Și mai e ceva, a mai spus omul apropiat de David, care a trimis argumentul către redacție.

Pe 24 noiembrie, GOLAZO.ro a scris că doi campioni olimpici, înotătorii David Popovici și Diana Mocanu, apar într-un spot distribuit de PSD București și marcat drept „material publicitar politic” pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului, din 7 decembrie. Nu e existat niciun acord obținut de PSD sau de candidatul Daniel Băluță. Staff-ul lui Daniel Băluță și-a cerut scuze.

Absența de la inaugurare

Iar ultimul argument al omului care s-a adresat GOLAZO.ro a fost acesta: David Popovici a fost invitat la recepția de inaugurare a lui Nicușor Dan.

Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni, după confirmarea președintelui la Curtea Constituțională. Au fost prezenți sute de oameni: politicieni, artiști, lideri de opinie.

David Popovici nu s-a dus. Și a rugat pe cei de lângă el să nu se ducă. „Tocmai ca să nu existe ideea de asociere”.

