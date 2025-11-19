Dineul organizat la Casa Albă în onoarea prințului saudit Mohammed bin Salman a oferit și o imagine despre viitorul Mondial care se va desfășura sub patronajul lui Donald Trump

Simți cum pacea coboară asupra lumii. E suficient să privești imagini ale dineului de la Casa Albă organizat de președintele Donald Trump în onoarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca să înțelegi.

Acum mai bine de 50 de ani, tinerii hippie ai Americii și ai Europei libere erau uniți sub sloganul „Make peace, not war!” împotriva președinților SUA care întrețineau războiul din Vietnam.

Astăzi, președintele SUA se proclamă atletul absolut al luptei pentru pace, în vreme ce tinerii contemporani, mai tunși, nu concep ca războiul din Ucraina să se încheie cu un armistițiu rușinos.

Vedeți așadar că istoria nu se repetă întotdeauna, după cum statistic scorul de 2-0 este mai periculos pentru cei conduși.

Ce act de servilism mai pregătește Infantino?

Ancorele fotbalului la luxosul dineu au fost Cristiano Ronaldo și președintele FIFA, Gianni Infantino. Infantino este un familiar al Casei Albe, fiind prezent la toate petrecerile date de șeful lui de la învestitură încoace. Și mai înainte, la primul mandat, președintele FIFA căuta să intre în grațiile lui Trump.

Printre actele recente de servilism ale lui Infantino față de liderul american se numără cedarea trofeului original al Mondialului Cluburilor. Chelsea a rămas cu o replică.

foto: IMAGO

E ca și cum pe timpuri Cupa Jules Rimet care răsplătea campioana mondială era oferită cadou reginei Elisabeta a II-a, să o pună printre bibelouri la Palatul Buckingham, iar Anglia lui Bobby Moore primea o copie.

Barron o fi văzut Irlanda - Portugalia 2-0 ?

Gianni Infantino, conducătorul forului mondial al fotbalului din 2016, a avut un rol esențial în atribuirea organizării Mondialului de anul viitor pentru Statele Unite (laolaltă cu Mexic și Canada) și în egală măsură pentru aceea a Arabiei Saudite în 2034. Dar nu el a fost vedeta adunării, nu te lauzi cu valetul cel mai fidel.

În schimb, prezența în premieră la petrecerea de la Casa Albă a lui Cristiano Ronaldo a fost salutată separat de Donald Trump.

Marele blond a punctat că Barron, fiul lui cel mai tânăr, este un mare fan al portughezului și că reușind să-l aducă acolo speră că va crește în ochii odraslei.

Mai erau pe acolo pe la mese niște multi miliardari care dau cu săru’ mâna la Trump, ca Elon Musk de la Tesla sau Tim Cook, CEO-ul de la Apple. Dar e clar că nu a fost seara lor, ci a fotbalistului care tocmai a primit un cartonaș roșu, altă premieră, într-un meci al Portugaliei cu Irlanda. O fi văzut meciul de la Dublin și Barron?

foto: X @DavidSacks

Trilionul și o crimă

Pacea a rămas tema principală a seratei, fiind cimentată de acordurile comerciale dintre SUA și Arabia Saudită, care vor crește de la 600 de miliarde la 1.000 de miliarde de dolari. Un trilion cum ar veni.

Cu câteva ore mai devreme, prințul Bin Salman, omul care a determinat alegerea țării sale ca organizatoare a Cupei Mondiale din 2034, fusese ambuscat de o întrebare la conferința de presă din Biroul Oval.

Întrebarea era despre asasinarea în 2018 a jurnalistului disident Jamal khashoggi în consulatul saudit din Istanbul. Acolo de unde disidentul a ieșit porționat în bucăți ușor de transportat.

Lume rea!

Gazda a răspuns în locul ilustrului său invitat, atrăgând atenția că tânărul prinț a fost exonerat de acuzații, iar întrebarea nu face decât să îl stânjenească. Și gata.

Ce contează că serviciile secrete americane, acum sub conducerea lui Trump însuși, au descris cu precizie rolul de comanditar al crimei pe care l-a deținut Bin Salman?

Ce trebuie să reținem este că Donald luptă neabătut pentru pace, în pofida întrebărilor stupide despre prințul moștenitor saudit sau despre legăturile pe care le-a avut cu proxenetul Jeffrey Epstein. Lume rea!

Mai bine acasă?!

Fără o legătură evidentă cu fotbalul, exceptând omagiul președintelui pentru CR7, dineul miliardarilor a arătat cam care va fi atmosfera viitorului Mondial. Cel puțin în State.

Donald Trump va face tot ce este posibil să confiște întrecerea supremă a fotbalului. Și are toate instrumentele la îndemână. Printre acestea, slugărnicia fără seamăn a lui Infantino.

Vom avea o saturație de Make Football Again. Așa că fericiți vor fi cei care vor vedea meciurile pe stadioanele din Canada și Mexic. Mai ales de când Trump a amenințat că vrea să anexeze Canada și a schimbat, în SUA, denumirea Golfului Mexic în Golful Americii.

Din perspectiva asta, stai și te gândești dacă ar fi mare nenorocire să nu ne calificăm la o Cupă Mondială transformată într-un soi de Cântarea Americii, unde vei concura împreună cu Curacao, Haiti, Uzbekistan sau Cabo Verde. Poate fi o consolare.