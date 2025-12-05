„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”

Oleksiy Byelik, 44 de ani, care l-a avut patru sezoane antrenor pe Mircea Lucescu la Shakhtar, evidențiază calitățile tehnicianului, dar și că „manipulează”. Și comentează decizia controversată a lui Luce.

Mircea Lucescu a însemnat mult pentru fotbalul ucrainean. Mai ales pentru Shakhtar Donetsk, dar și pentru Dinamo Kiev.

Lucescu a cucerit 25 de trofee în Ucraina

Shakhtar a fost clubul carierei antrenorului. I-a pregătit 12 ani pe „mineri” (2004-2016), cucerind 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA, în 2009.

573 de meciuri a avut Lucescu la Shakhtar în toate competițiile: 395 de victorii, 90 de egaluri, 88 de înfrângeri

La Dinamo, a rămas trei ani și două luni (2020-2023). Chiar din primul sezon, a câștigat trei competiții: campionatul, Cupa și Supercupa.

126 de partide a stat pe banca alb-albaștrilor (70 de succese, 21 de remize, 35 de eșecuri).

În vârstă de 80 de ani, încă activ, „Il Luce” speră să se califice cu „tricolorii” la CM 2026.

Byelik îl laudă pe Lucescu, dar spune: „E manipulator. Înțelept și viclean”

Oleksiy Byelik, 44 de ani, i-a fost jucător patru stagiuni la Shakhtar, primele ale tehnicianului la Donetsk, între 2004 și 2008.

Atacantul care a evoluat și la Campionatul Mondial din 2006 cu selecționata Ucrainei (alături de Shevchenko, Rebrov, Shovkovskyi și Tymoshchuk), un singur meci, 0-3 în „sferturi” în fața Italiei, campioana lumii, este astăzi antrenorul echipei U19 a lui Shakhtar.

Byelik, în „sferturile” Mondialului din 2006: Italia - Ucraina 3-0 Foto: Imago

Vorbește despre Mircea Lucescu într-un interviu pentru canalul de YouTube al lui Denis Boyko (37), fost portar, care a lucrat și el cu tehnicianul român, la Dinamo Kiev. Dialog preluat și de site-ul local Tribuna.

„Mircea are o mentalitate foarte interesantă. Are și o experiență vastă, acumulată în România ca jucător și antrenor, plus colaborând cu cluburi mari, ca Inter Milano. Are multe realizări”, a declarat Byelik.

Lucescu este foarte manipulator. Are și înțelepciune, și viclenie. Nu poți face diferența, nu știi unde e linia de demarcație, când e înțelept și când e viclean. Oleksiy Byelik, fost atacant ucrainean

Ce i-a zis Lucescu lui Byelik: „Vreau să iei tricoul și să nu-l mai dai nimănui”. Ce a făcut

Acesta explică: „M-am confruntat cu asta de câteva ori și mi s-a părut interesant. Înțelegi că, în calitate de antrenor, nu ar trebui să-ți explice nimic. Dar au fost cazuri în care nu l-am înțeles”.

A dat și exemplu. Ce i s-a întâmplat o dată la Shakhtar.

M-a chemat în biroul lui și mi-a spus: «Byelik, mă bazez pe tine. Văd că muncești mult la antrenamente. Vreau să vii mâine, să iei tricoul ăsta și să nu-l mai dai nimănui niciodată». Oleksiy Byelik, fost atacant ucrainean

A continuat: „Jucam împotriva lui Cernomorets. Am intrat, am marcat primul gol și am câștigat cu 2-0. A doua zi, trebuia să ne refacem.

Mircea ne adună și ne zice: «Byelik nu joacă des, dar a dovedit că e de încredere». La următoarea partidă, nici măcar n-am prins lotul.

Poate că așa îi motiva pe jucători, nu mi-a explicat niciodată”.

„Pentru Lucescu, fotbalul este mai mult decât viața”

Actualul antrenor s-a referit și la gestul lui Lucescu, foarte controversat în Ucraina, de a merge la rivala Dinamo Kiev, după ce a pregătit Shakhtar mai mult de un deceniu.

Mulți nu au înțeles decizia lui, însă trebuie să realizăm un lucru: pentru el, ca și pentru noi, fotbalul este mai mult decât viața. Oleksiy Byelik, fost jucător ucrainean

Prezintă și scenariul tragic. Ce s-ar fi putut întâmpla lui Lucescu dacă refuza Dinamo Kiev: „Dacă nu s-ar fi dus nicăieri, mă tem că nu ar fi mai fi printre noi astăzi”.

Munca în fotbal îi prelungește viața lui Lucescu. Nu poate trăi fără asta. Oleksiy Byelik, fost jucător ucrainean

