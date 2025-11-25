Cristian Geambașu O zi din viața lui Stipe Perica +20 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu O zi din viața lui Stipe Perica

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 20:01
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 20:01
  • Dinamo a jucat mai bine la Botoșani, dar la fel ca în alte dăți a fost sabotată de lipsa de responsabilitate a atacanților.
  • Croatul de 1,94 metri nu a făcut decât să preia ștafeta de la Karamoko. Cum poate schimba lucrurile Zeljko Kopic? Sau le poate schimba?

Ce îi poți face lui Stipe Perica? În primul rând, nu e indicat să te uiți urât la el și stai pe aproape. Simt că zace ceva de fiară în el, o spune privirea rea. Omul are 1,94 metri și după alură putea fi un al doilea Vladimir Kliciko.

Asta bineînțeles dacă pumnii lui tăiau bărbia adversarului și nu aerul. Că poți și la box să ratezi cu poarta goală cum ar veni.

Numai că la box dacă dacă ai ratat nu primești avertismente politicoase de la Andrei Nicolescu. La box ești trimis la podea și ești scos pe brațe din ring. De-aia e frumos fotbalul. În special pentru cei care-l practică.

Viață de câine. De pudel

Ce îi poți face lui Stipe Perica? În contractele fotbaliștilor nu sunt clauze de reziliere pentru ratări. Ori pentru că nu marchezi etape la rând sau că dormi pe teren.

Fotbalul e o lume frumoasă care își protejează practicanții. Ai reușit să semnezi un contract pe care l-ai blindat cu avocații, ai de partea ta antrenorul, pe maestrul Kopic, că el a insistat pentru tine. Deh, compatriot. Și gata. Nu-ți rămâne decât să aștepți ziua de salariu.

E drept că între două salarii, tu, vajnic fotbalist croat în activitate te mai dai accidentat, mai simți așa o pubalgie care îți dă târcoale, apoi, când te-ai vindecat mai sari coarda pe la antrenamente, ba suporți să te mai și deranjeze ăia cu antrenamentul de dimineață și cu deplasările la cucu-bau (tocmai la Botoșani?!).

Viață de câine. Nu dinamovist. Viață de pudel, de Bubico supradimensionat. Dar unde e domnul care se face că te scapă pe geam?

Perversa lui Epassy

Stipe Perica este un capitol nereușit din istoria lui Dinamo. Greșit. Nu un capitol, doar un subsol de pagină mâzgălit agramat.

Ratarea lui de la Botoșani i-a costat pe alb-roșii încă două puncte, nu luați în serios ce spune Valeriu Iftime despre perioadele bune de joc ale plăieșilor săi.

Inadecvarea la moment a numitului Perica este peste nereușita propriu-zisă. Nepăsarea cu care și-a bătut joc de ocazie nu e întrecută decât de sperietura pe care a tras-o când a rămas singur cu Anestis. Perversă și degajarea lui Epassy, voia de fapt să-l compromită.

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica în Botoșani - Dinamo 1-1

Ratarea lui Stipe Perica
Ratarea lui Stipe Perica

Galerie foto (20 imagini)

Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica
+20 Foto
labels.photo-gallery

Cu vorba bună, cu vorba rea?

Dar ca să fim corecți, Perica nu este singur în incursiunea lui în penibil. Îl însoțesc acolo Karamoko, autorul a alte două ratări mari cât himera noului stadion din Ștefan cel Mare, și Caragea, alt certat cu dimensiunile porților adverse.

Degeaba tot jocul în viteză și efortul creativ al lui Cîrjan, dacă atacanții aruncă la gunoi ocaziile. Zeljko Kopic părea ca un om care și-a pierdut răbdarea când baloanele zburau ca ofrande ale irosirii spre parcarea stadionului din Botoșani.

E greu de spus care e responsabilitatea antrenorului în astfel de situații. Să facă psihoterapie cu Karamoko și cu Perica? Nu merge, nu are calificare. Să îi ia cu vorba bună? Să îi ia cu vorba rea? Rămâne cu vorbele.

Baletul perfect

Dinamo trebuie să facă cumva să scape cât mai repede de Perica. Dar problema lipsei de concentrare la echipă în general rămâne. Și acționează ca un virus.

Aici ar putea Kopic să îi zgâlțâie nițel, mai puțin pe Perica din motivele enumerate mai înainte. În contrapartidă, Mailat a profitat și a înscris un gol din nimic, când la o respingere greșită i-a venit mingea la propriu pe voleu.

Dinamo în schimb joacă de parcă este în fața unui juriu de la patinaj. Vrea să puncteze la impresia artistică. Și chiar reușește. Baletul e perfect. Doar că la capitolul tehnic Dinamo tot cade în fund și pierde puncte.

Seara târziu, Stipe Perica a mers alături de colegii lui să cineze și să înnopteze la un hotel de lux din Iași, pentru ca după un somn odihnitor într-un pat XXL să se urce în avionul care îi și adusese în Moldova. Viața e atât de frumoasă!

dinamo bucuresti fc botosani zeljko kopic Stipe Perica
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share