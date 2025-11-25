Dinamo a jucat mai bine la Botoșani, dar la fel ca în alte dăți a fost sabotată de lipsa de responsabilitate a atacanților.

Croatul de 1,94 metri nu a făcut decât să preia ștafeta de la Karamoko. Cum poate schimba lucrurile Zeljko Kopic? Sau le poate schimba?

Ce îi poți face lui Stipe Perica? În primul rând, nu e indicat să te uiți urât la el și stai pe aproape. Simt că zace ceva de fiară în el, o spune privirea rea. Omul are 1,94 metri și după alură putea fi un al doilea Vladimir Kliciko.

Asta bineînțeles dacă pumnii lui tăiau bărbia adversarului și nu aerul. Că poți și la box să ratezi cu poarta goală cum ar veni.

Numai că la box dacă dacă ai ratat nu primești avertismente politicoase de la Andrei Nicolescu. La box ești trimis la podea și ești scos pe brațe din ring. De-aia e frumos fotbalul. În special pentru cei care-l practică.

Viață de câine. De pudel

Ce îi poți face lui Stipe Perica? În contractele fotbaliștilor nu sunt clauze de reziliere pentru ratări. Ori pentru că nu marchezi etape la rând sau că dormi pe teren.

Fotbalul e o lume frumoasă care își protejează practicanții. Ai reușit să semnezi un contract pe care l-ai blindat cu avocații, ai de partea ta antrenorul, pe maestrul Kopic, că el a insistat pentru tine. Deh, compatriot. Și gata. Nu-ți rămâne decât să aștepți ziua de salariu.

E drept că între două salarii, tu, vajnic fotbalist croat în activitate te mai dai accidentat, mai simți așa o pubalgie care îți dă târcoale, apoi, când te-ai vindecat mai sari coarda pe la antrenamente, ba suporți să te mai și deranjeze ăia cu antrenamentul de dimineață și cu deplasările la cucu-bau (tocmai la Botoșani?!).

Viață de câine. Nu dinamovist. Viață de pudel, de Bubico supradimensionat. Dar unde e domnul care se face că te scapă pe geam?

Perversa lui Epassy

Stipe Perica este un capitol nereușit din istoria lui Dinamo. Greșit. Nu un capitol, doar un subsol de pagină mâzgălit agramat.

Ratarea lui de la Botoșani i-a costat pe alb-roșii încă două puncte, nu luați în serios ce spune Valeriu Iftime despre perioadele bune de joc ale plăieșilor săi.

Inadecvarea la moment a numitului Perica este peste nereușita propriu-zisă. Nepăsarea cu care și-a bătut joc de ocazie nu e întrecută decât de sperietura pe care a tras-o când a rămas singur cu Anestis. Perversă și degajarea lui Epassy, voia de fapt să-l compromită.

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica în Botoșani - Dinamo 1-1

Cu vorba bună, cu vorba rea?

Dar ca să fim corecți, Perica nu este singur în incursiunea lui în penibil. Îl însoțesc acolo Karamoko, autorul a alte două ratări mari cât himera noului stadion din Ștefan cel Mare, și Caragea, alt certat cu dimensiunile porților adverse.

Degeaba tot jocul în viteză și efortul creativ al lui Cîrjan, dacă atacanții aruncă la gunoi ocaziile. Zeljko Kopic părea ca un om care și-a pierdut răbdarea când baloanele zburau ca ofrande ale irosirii spre parcarea stadionului din Botoșani.

E greu de spus care e responsabilitatea antrenorului în astfel de situații. Să facă psihoterapie cu Karamoko și cu Perica? Nu merge, nu are calificare. Să îi ia cu vorba bună? Să îi ia cu vorba rea? Rămâne cu vorbele.

Baletul perfect

Dinamo trebuie să facă cumva să scape cât mai repede de Perica. Dar problema lipsei de concentrare la echipă în general rămâne. Și acționează ca un virus.

Aici ar putea Kopic să îi zgâlțâie nițel, mai puțin pe Perica din motivele enumerate mai înainte. În contrapartidă, Mailat a profitat și a înscris un gol din nimic, când la o respingere greșită i-a venit mingea la propriu pe voleu.

Dinamo în schimb joacă de parcă este în fața unui juriu de la patinaj. Vrea să puncteze la impresia artistică. Și chiar reușește. Baletul e perfect. Doar că la capitolul tehnic Dinamo tot cade în fund și pierde puncte.

Seara târziu, Stipe Perica a mers alături de colegii lui să cineze și să înnopteze la un hotel de lux din Iași, pentru ca după un somn odihnitor într-un pat XXL să se urce în avionul care îi și adusese în Moldova. Viața e atât de frumoasă!