Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a clubului și situația financiară

Conducătorul „câinilor” a dezvăluit și faptul că Adrian Mazilu, 20 de ani, ar putea ajunge să-i coste 1,7 milioane de euro pe acționari, dacă vor fi bifate bonusurile de performanță din contractul de transfer de la Brighton.

Andrei Nicolescu: „Lotul lui Dinamo va fi mai mare anul viitor”

„De la începutul sezonului estimam că vom fi în play-off. Politica la Dinamo este să nu se abată de la ceea ce a stabilit, în sensul în care noi știm că avem niște posturi un pic neacoperite și pe alea vrem să le acoperim în iarnă.

Adică sub nicio formă acționarii lui Dinamo, acum în iarnă, nu vor lua decizia «O să ne batem la titlu, gata, punem 3 milioane și luăm un atacant!», pe această pe această logică foarte simplă, fără să se analizeze restul consecințelor. Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!

Pentru anul viitor avem o structură configurată pentru lot, care va fi un pic mai mare. Vorbim de perspectiva asta de a juca în cupele europene. Acum analizăm foarte atent ce se întâmplă cu jucătorii noștri împrumutați.

De doi ani, de când a venit Kopic, noi nu mai avem decât un singur jucător din echipa cu care am reușit să promovăm, ceea ce înseamnă că această restructurare la nivel de lot arată că de fapt clubul nu era puternic.

Un club e puternic din punct de vedere sportiv când reușește să țină între 60 și 80 la sută din lotul de anul anterior, pentru a progresa. Noi nu aveam această structură.

Atunci noi a trebuit să facem și politici alternative. Am luat foarte mulți copii de perspectivă pe care, neavând posibilitatea și șansa să joace la noi, să îi trimite la cluburi de Liga 1, Liga 2, să joace acolo, să capete o experiență, pe niște exemple și pe un pattern pe care fotbalul românesc le-a dovedit deja.

O să dau un exemplu, apropo de cât a crescut Dinamo față de momentul în care am venit eu și de puterea financiară a clubului Dinamo.

Mazilu e un transfer care poate să fie foarte scump. E un transfer care poate să ajungă la 1.700.000 de euro, în condiții de performanță. Dacă echipa va performa și dacă vom atinge niște borne de performanță pe care clubul Dinamo și le dorește, va fi un transfer foarte scump” , a spus Nicolescu pentru zf.ro.

[Vrei să intre FCSB în play-off?] Din punct de vedere financiar, da. Deși acum înțeleg că în mai Arena va fi închisă, deci nu știu dacă din punct de vedere financiar va face diferența Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

