Radu Naum De ce ne mirăm?!
Radu Naum FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Radu Naum De ce ne mirăm?!

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 15:57
  • Colegii mei Dan Udrea și Cristi Geambașu se arată surprinși că Nadia nu vorbește despre abuzurile din gimnastică, că fostele campioane nu iau poziție față de grozăviile care se întâmplă acolo. Mie mi se pare absolut firesc.

Cum spunea Anca Grigoraș în documentarul „Bătaia e rupă din aur” (TVR, realizator Irina Luca), „gimnastica a fost o mare familie”. E greșit doar timpul verbului. Este o mare familie. Mare și frumoasă.

Gimnastica, și nu doar ea, perpetuează tarele unui sport nereformat, acoperit cu preșul oficial acolo unde pute, lovit de amnezii. Ca să crești sau să abuzezi un copil e nevoie de tot satul. E nevoie de contribuția sau tăcerea tuturor.

Noi toți am pretins că nu știam cum se obțin performanțele în gimnastică

Mai ales a celor mai frumoase exponate din vitrină, atent fardate peste vânătăi. Ele tac pentru că altfel li se pare că lumea nu le va mai socoti frecventabile. Este simptomul abuzului care îi murdărește și pe cei abuzați. Un diftong dacă ar rosti tot trecutul s-ar căsca sub picioarele lor. Și voi? Iată întrebarea apocaliptică.

După cel de-Al Doilea Război Mondial germanii au susținut că nu știau ce se întâmplă în lagărele de exterminare.

Aici Noi toți am pretins că nu știam cum se obțin performanțele în gimnastică, în sport, înainte și după ‘89. Tatăl meu îmi povestea în anii ‘80 cele auzite de la colegi în redacția „Sportul” despre cum gimnastele vomau după ce mâncau ca să nu se îngrașe, despre teroarea din sălile închise. Securitatea știa. Partidul știa. Apoi am știut toți.

Ne-am umflat pieptul în timp ce unor copii le erau umflați ochii. Nu ne interesa. „Profesorii” știau mai bine. Părinții se făceau că nu văd. În același documentar Katy Szabo glumește amar: „Mă gândesc că așa era sistemul, nu știu, dar niciodată nu mi-am pus întrebarea «oare așa trebuie făcut?». Poate era în program...”.

Înțelegeți ce era în program. Bătaia. Sportivele erau ca măgarii, trăia cu apă, paie și bătaie. Și cărau în spatele corcârjat mândria unui popor orb.

Mărturia Georgetei Gabor cutremură. Cum era dată de Martha Karoly cu capul de bârnă, cum o pleznea Bela, cum era făcută de râs de față cu colegele, cum „profesorii” mâncau în fața gimnastelor porții generoase de cartofi prăjiți și prăjituri în vreme ce fetele căpătau o felie transparentă de parizer.

Ce fel de sport și ce fel de oameni se pot construi așa? Păi vedem azi: oameni frânți și un sport în cârje. Ne mirăm? Să nu ne mai mirăm. Noi toți am făcut prea puțin în zecile de ani de când știm asta. O mare și frumoasă familie. Și un osuar deasupra căruia atârnă câteva medalii.

Sabrina și Camelia Voinea FOTO Montaj GOLAZO.ro Sabrina și Camelia Voinea FOTO Montaj GOLAZO.ro
Sabrina și Camelia Voinea FOTO Montaj GOLAZO.ro

Abuzurile se întind până în ziua de azi pentru că acela care e abuzat va abuza, vezi filiația violenței mamă-fiică în cazul Cameliei Voinea. Sabrina e acuzată că a amenințat cu bătaia cruntă o colegă după ce ea, la rândul ei, a fost victima unui tratament oprimant.

Iar scrisoarea pe care o citește în timp ce e filmată susținând că „mama mea e singura care știe drumul, are pregătirea și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă” ar trebui să fie dată ca exemplu în studiile de caz.

Și iar vom uita. Și iar ne vom mira

Ciclul acesta al violenței e acoperit de cei care ar trebui să-l întrerupă. Dar astfel de situații au fost mereu tratate ca incidente izolate, ratându-se constant reformarea unui sport cu un trecut plin de aur și de tenebre. Ceea ce pare că se întâmplă și acum.

Lotul feminin de gimnastică a fost dizolvat, se face spatele rotund și se așteaptă trecerea furtunii. După care va fi la fel ca înainte. Cu aceiași sau cu alții. Și iar vom uita. Și iar ne vom mira.

Nadia Comaneci abuz gimnastica camelia voinea sabrina voinea
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share