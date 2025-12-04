„Nu poți să faci așa ceva la un Mondial” Selecționerul Ovidiu Mihăilă, aspru criticat de un fost mare handbalist: „Fetele nu mai știau pe ce lume trăiesc”

Ungaria - România 34-29. Vasile Stângă (68 de ani), fost mare jucător al naționalei, l-a criticat pe selecționerul Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea care le-a lăsat pe „tricolore” fără șanse de calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal.

După eșecul în fața Ungariei, naționala României va lupta pentru locurile 9-12 la CM 2025. În grupa principală se va mai duela cu Senegal și Elveția.

Vasile Stângă dă vina pe Ovidiu Mihăilă pentru eșecul de la CM 2025: „Schimbări ca la hochei”

Stângă consideră că Mihăilă a luat numeroase decizii greșite de-a lungul partidei cu Ungaria, care le-au dezorientat pe „tricolore”.

„Mare pacăt. La culoarul pe care l-am avut, am ratat o șansă mare să ne calificăm. Dar asta este valoarea, asta este situația. Ce să facem?

N-am ce să fac, trebuie să critic. Am văzut pe rețelele de socializare antrenorii făcuți zob. Nu l-am înțeles pe Mihăilă. Am fost vraiște și în atac, și în apărare.

Au fost schimbări ca la hochei. Fetele alea nu mai știau pe ce lume trăiesc. Schimbare, joacă foarte bine, le schimbă după 1-2 minute, uită să le bage în teren.

Cred că a fost depășit de miza jocului. Nu poți să vezi așa ceva la un Campionat Mondial. Trebuie să ai un prim 7 stabil, ca pe vremuri, ca să poată dezvolta relații de joc. Trebuie să ai un sistem de apărare bine pus la punct.

Este primul Campionat Mondial pentru Mihăilă și probabil a fost depășit de această competiție. Îmi pare rău. Poate aceste fete meritau mai mult dacă erau conduse bine de pe margine”, a spus Vasile Stângă, potrivit sptfm.ro.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

- Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Danemarca 3 6 (115-76) 2. Ungaria 3 6 (92-71) 3. România 3 2 (91:100) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 2 0 (41:51)

Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

