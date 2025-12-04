FC ARGEȘ - RAPID 2-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor, s-a declarat dezamăgit de evoluția echipei conduse de Costel Gâlcă (53 de ani).

Rapid a condus cu 1-0 la Mioveni, după golul lui Petrila, dar „dubla” lui Moldoveanu a înclinat balanța în favoarea piteștenilor.

FC ARGEȘ - RAPID. Victor Angelescu: „Fundașii centrali au jucat slab”

Președintele Rapidului s-a declarat extrem de nemulțumit de evoluția fundașilor centrali și a spus că și-ar fi dorit ca giuleștenii să câștige această partidă, pentru a lua o opțiune serioasă la calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

„Am fi vrut să câștigăm și să facem un pas mare spre calificarea din grupe. Din păcate, am făcut o repriză a doua foarte slabă.

Asta este, trebuie să trecem peste acest eșec și să ne focusăm pentru că avem un meci foarte important în campionat, un derby.

Trebuie să mergem și să facem o figură frumoasă acolo și să câștigăm.

Am jucat slab. Cel puțin linia de fund a jucat foarte slab. Bine, nu chiar toți. Dar, oricum, fundașii centrali au jucat slab.

Au făcut și gafe, ceea ce, de obicei, nouă nu ni s-a întâmplat până acum, apărarea a fost unul dintre punctele forte. Sper să fie doar un accident”, a declarat Victor Angelescu, citat de fanatik.ro.

Victor Angelescu, mesaj pentru Constantin Gâlcă: „Nu era fericit”

Angelescu susține că Gâlcă era și el descumpănit după de eșecul echipei sale.

Cu toate acestea, președintele Rapidului i-a transmis tehnicianului să se concentreze la meciul următor (n.r. cu Botoșani), deoarece „acesta este fotbalul”.

„Nu era fericit. Repet, au fost foarte multe greșeli personale în timpul meciului, anumiți jucători care au jucat mai puțin și la care ne așteptam să intre cu altă atitudine… Nu era fericit.

Dar în fotbal nu ai timp să stai nici prea mult timp supărat, nici prea mult timp fericit pentru că vine următorul meci și trebuie să te concentrezi pe ce urmează” , a concluzionat Angelescu pentru sursa citată.

Clasamentul din Grupa A a Cupei României după 2 etape:

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul 3 în Grupa A din Cupa României.

Pentru a fi sigură de ieșirea din grupe, giuleștenii au nevoie de o victorie în ultima etapă, când va întâlni CFR Cluj, în deplasare.

FC Argeș – 6p (5-3) CFR 1907 Cluj – 4p (6-2) FC Rapid 1923 – 3p (5-2) CSC Dumbrăvița – 3p (2-5) Metaloglobus – 1p (4-5) CSM Slatina – 0p (1-6)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport