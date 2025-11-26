Lui Ion Țiriac i se pare în regulă ca o mamă, în speță Camelia Voinea, să-și abuzeze fiica, pentru că „e mama ei, o crește cum crede de cuviință”.

Nadia Comăneci tace și ea în fața abuzurilor din gimnastică noastră, apărute în spațiul public grație dezvăluirilor din GOLAZO.ro.

Fosta imensă gimnastă a salutat decizia CIO de a interzice sportivilor transgender să concureze în sporturile feminine, dar n-a scos o silabă despre abuzurile din gimnastica românească.

Nadia Comăneci ia atitudine și spune că e nevoie ca sporturile feminine să fie protejate. Perfect de acord.

Recent, Nadia a oferit un interviu în care a salutat și susținut o inițiativă a Comitetului Internațional Olimpic, care a luat în calcul o eventuală interdicție privind participarea sportivilor transgender în întrecerile fetelor.

„Desigur, trebuie să protejăm sporturile feminine și să folosim regulile astfel încât toată lumea să concureze corect. A fost o decizie excelentă din partea noului președinte al Comitetului Olimpic Internațional. Înțeleg importanța incluziunii, dar sporturile feminine sunt pentru femei”, a declarat Nadia.

Nadia a fugit din România din cauza abuzurilor

Dar sporturile feminine sunt și pentru femei care abuzează? Iată o întrebare la care Nadia nu a răspuns, deși scandalul imens care a cuprins gimnastica românească are deja mai bine de o săptămână.

De ce tace Nadia în fața imaginilor în care o antrenoare, în speță Camelia Voinea, își abuzează propria fiică și elevă, în sala de antrenament?

Nadia a fost o gimnastă unică. A crescut într-un sistem opresiv, din care a scăpat printr-o fugă din România anului 1989, aventură care s-a terminat atunci când a ajuns în SUA, moment care a determinat postul de televiziune CNN să oprească emisia și să dedice spațiu acestui eveniment.

De peste 3 decenii și jumătate, Nadia trăiește în cea mai puternică democrație a acestei lumi. De acolo, ar putea avea un punct de vedere, atunci când o fetiță de 8-9 ani e agresată fizic și verbal într-o sală de gimnastică din România.

De aici de unde, inclusiv Nadia a simțit nevoia să dispară pentru a scăpa tot de o formă de abuz. Un altfel de abuz, dar tot abuz se numește.

Vremurile în care „fie tăcem, fie mințim” au trecut

De la anvergura numelui său, a imaginii pe care o are și a faptului că e un reper formidabil pentru sportul românesc, Nadia are obligația morală să nu tacă.

A fugit de aici și din cauza cauza faptului că era nevoită să nu deschidă gura sau cum bine a spus zilele trecute Boloni: „acelea erau vremuri în care eram obligați fie să tăcem, fie să mințim”.

Acum, Nadia e liberă, la fel cum e și România. Nu trebuie nici să tacă, nici să mintă. Trebuie doar să vorbească. Și să ne spună dacă în viziunea ei, metodele de antrenament ale Cameliei Voinea se cheamă abuz sau sunt lucruri fără de care nu se poate ajunge la medalii, argumente ca „performanța cere sacrificii”.

Ion Țiriac, un alt nume mare al sportului nostru, s-a exprimat și a spus că „O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede”. Adică inclusiv făcând-o proastă și spunându-i „du-te dracu’!”. E opinia lui Țiriac, măcar omul s-a exprimat!

Viața mai bună a Nadiei și viața mai bună din România

Nadia, care e mai tânără decât Țiriac cu mai bine de 20 de ani, nu a vorbit deloc pe acest subiect. Cel puțin, până acum. Iar tăcerea ei nu ajută la nimic, ba chiar ridică semne de întrebare.

„Am vrut să trăiesc o viață mai bună”, a răspuns Nadia, la un moment dat, întrebată de ce a simțit nevoia să plece din România.

Viața, astăzi, e mai bună și în România, comparativ cu finalul anilor ‘80. Când, însă, un copil plânge și cere îndurare fiindcă „mami, nu mai pot”, cu siguranță Nadia nu i-ar răspunde cu: ești o proastă, du-te dracu’!.

Fiindcă cineva care s-a târât prin noroi și pe sub sârmă ghimpată pentru a scăpa de abuzuri, nu ar putea niciodată să gireze în favoarea lor. Indiferent de natura lor!