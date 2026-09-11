Lovitură dură pentru americani Actualul și viitorul lider WTA se vor duela în finala US Open: „Eram disperată să obțin această victorie”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) și Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) se vor duela în finala US Open.

Cele două le-au învins pe Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA), respectiv Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA), reprezentantele gazdelor.

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Cele mai bune jucătoare ale lumii și-au demonstrat valoarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Nu au existat mari surprize, iar meciul pentru trofeu le va aduce față în față pe principalele favorite.

Aryna Sabalenka, în finala US Open după ce a învins-o pe Jessica Pegula

Sabalenka a avut nevoie de o oră și 20 de minute pentru a trece de Pegula, scor 7-5, 6-2.

Primul set a fost foarte echilibrat. Ambele jucătoare au servit foarte bine, iar singurul break a fost realizat în game-ul 12, Aryna reușind să evite tiebreak-ul.

Sportiva din Belarus nu i-a mai dat nicio șansă adversarei în setul secund. S-a mai impus de două ori la retur și a terminat meciul cu 100% în dreptul game-urilor de serviciu câștigate.

19 victorii consecutive a obținut Aryna Sabalenka la US Open. A câștigat edițiile din 2024 și 2025. Disputase și finala din 2023

Aryna Sabalenka: „Eram aproape disperată să obțin această victorie”

După meci, Aryna a explicat cât de important era pentru ea să se impună în fața americancei Pegula.

„Sunt extrem de fericită că am reușit să joc la un nivel atât de înalt, mai ales împotriva Jessicăi. În ultimele noastre meciuri, ea a reușit să mă ducă la limită, este întotdeauna foarte dificil să obții o victorie împotriva ei.

Faptul că am obținut această victorie în două seturi m-a impresionat cu adevărat, sincer. Sunt foarte fericită. Da, eram aproape disperată să obțin această victorie.

Am suferit înfrângeri foarte dure pe iarbă în fața lui Jess și nu am jucat bine în partea de mijloc a sezonului. Într-un fel, simt că mă aflu în fața ultimului efort al anului în ceea ce privește turneele de Grand Slam”, a spus Sabalenka, potrivit puntodebreak.com.

Pegula consideră că Sabalenka nu va putea fi oprită din drumul spre titlul #5 de Grand Slam, dacă va juca la același nivel.

„Cred că a fost cu siguranță, și o puteți întreba despre asta, cel mai bun meci pe care l-a jucat tot anul. Simt că nivelul ei a fost imens. Nu știu cine a enervat-o astăzi, sper că nu am fost eu, deși poate că am fost (n.r. - râde). A jucat la un nivel impresionant, incredibil de înalt. Sincer, nu știu dacă aș fi putut face mult mai mult astăzi”.

Aveam nevoie să ajung în finală și, desigur, vreau să trec linia de sosire. Mentalitatea era simplă: eram pregătită. Sunt pregătită să fac tot ce este necesar pentru a obține victoria. Aryna Sabalenka, locul 1 WTA

Elena Rybakina, finalistă la US Open. A învins-o pe Coco Gauff

Elena Rybakina, care va ocupa primul loc al clasamentului WTA începând de luni, s-a impus după două ore și 10 minute de joc în fața favoritelor gazdelor, Coco Gauff, scor 3-6, 6-4, 6-4.

Jucătoarea din SUA a câștigat primul set după ce a reușit singurul break în game-ul al șaselea și s-a desprins la 4-2.

Rybakina a fost prima care s-a impus la retur în setul secund și a condus cu 4-1. Gauff a revenit, a egalat la 4, însă au urmat două game-uri foarte bune pentru Elena, în care jucătoarea din Kazahstan a mai pierdut un singur punct (6-4).

Cele două jucătoare au servit bine în setul decisiv până la 4-3 pentru Rybakina. A urmat o serie de trei break-uri consecutive, iar viitorul lider WTA a obținut victoria (6-4).

Va fi a patra finală de Grand Slam din cariera Elenei. În două a avut-o ca adversară chiar pe Sabalenka, la Australian Open: a pierdut în 2023, dar s-a impus în 2026. A mai triumfat și la Wimbledon 2022.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, finala US Open 2026

Marea finală va avea loc sâmbătă, de la 23:00 (ora României), în direct pe Eurosport.

Aryna Sabalenka are avantaj în confruntările directe cu Rybakina, scorul fiind 10-7. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc la Miami, pe 27 martie, iar jucătoarea din Belarus s-a impus cu 6-4, 6-3 în semifinale.

În acest moment, Elena Rybakina se află pe primul loc în clasamentul WTA LIVE, cu 9.201 puncte. Dacă va câștiga finala, va ajunge la un total de 9.901 puncte.

De cealaltă parte, Aryna Sabalenka a coborât pe locul 2 al ierarhiei. Are 7.875 puncte și poate ajunge la 8.575, dacă va reuși să-și apere trofeul.

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