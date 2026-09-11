Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Naționala Suediei (Foto: IMAGO)
Nationala

Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 11:11
  • România va întâlni Suedia în Liga Națiunilor fără Isak Hien, unul dintre liderii defensivei scandinave.
  • Stoperul Atalantei va fi indisponibil până la finalul lunii octombrie și va rata toate meciurile Suediei din această toamnă.
  • România va întâlni Suedia de două ori în 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.
  • Ambele meciuri se dispută de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul Suediei, Graham Potter, a primit o veste proastă. Isak Hien (27 de ani) nu va reveni la timp pentru debutul în Liga Națiunilor, iar fundașul central de la Atalanta va lipsi de la primele patru partide ale reprezentativei scandinave în această toamnă.

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Isak Hien ratează meciurile cu România din Liga Națiunilor

Isak Hien, unul dintre căpitanii Suediei, a fost om de bază pentru Graham Potter în centrul defensivei la Cupa Mondială alături de Viktor Lindelof și Gustaf Lagerbielke.

Isak Hien s-a accidentat pe 26 iunie, în prima repriză a partidei cu Japonia (1-1) de la Campionatul Mondial.

Fundașul lui Atalanta a suferit o ruptură la tendonul femural al coapsei stângi și a fost operat pe 30 iunie, în Finlanda.

„Este un jucător-cheie pentru noi

Hien fusese titular în primele trei meciuri ale Suediei la Mondial. Cu Japonia, a părăsit terenul în minutul 37, după ce s-a accidentat în încercarea de a ajunge la minge.

Graham Potter a vorbit imediat despre importanța fundașului pentru echipa sa.

„Este un jucător-cheie pentru noi și este important pentru grup, atât pe teren, cât și în afara lui. Să încheie Mondialul astfel, din cauza unei accidentări, este foarte trist”, a declarat selecționerul.

Recuperarea lui Isak Hien se prelungește

La momentul accidentării, estimarea era că Isak Hien va reveni după două-trei luni. Recuperarea durează însă mai mult decât se anticipa.

Cu două săptămâni înaintea meciului cu România, site-ul italian Il Giorno scrie că Isak Hien este așteptat să revină în a doua jumătate a lunii octombrie.

Publicația notează că perioada de absență, estimată inițial la aproximativ trei luni, se apropie astfel de patru luni.

Astfel, fundașul Atalantei va lipsi de la primele patru meciuri ale Suediei din Liga Națiunilor. Pe lângă cele două confruntări cu România, suedezii vor întâlni în această toamnă Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Atalanta: „Va fi transferul nostru din iarnă”

Atalanta îl așteaptă, la rândul ei, pe Hien să revină. Fundașul a început recuperarea la centrul de pregătire al clubului încă din a doua săptămână a lunii iulie, iar procesul decurge fără probleme, potrivit directorului sportiv Cristiano Giuntoli.

„Va fi achiziția noastră din iarnă”, a spus Giuntoli despre revenirea suedezului, considerând că întoarcerea lui Hien în lot va reprezenta practic un nou transfer pentru defensiva Atalantei.

Graham Potter speră să-l recupereze pe Dejan Kulusevski, care a ratat Cupa Mondială 2026

În schimb, Graham Potter speră să-l aibă la dispoziție pe Dejan Kulusevski, revenit recent la antrenamentele lui Tottenham după o absență de aproape 500 de zile.

Mijlocașul cotat la 17 milioane de euro a suferit o accidentare la genunchiul drept în mai 2025 și a fost operat câteva zile mai târziu. Kulusevski a ratat Cupa Mondială 2026.

La începutul acestei luni, internaționalul suedez a revenit la antrenamentele complete ale lui Tottenham.

Este foarte aproape, de fapt. Sunt foarte impresionat de modul în care și-a gestionat accidentarea”, a declarat Potter pentru SVT.

„Este incredibil de important pentru echipă”

Selecționerul nu vrea însă să grăbească revenirea lui Kulusevski. „Trebuie, evident, să fim atenți cu el. Sper să vină cu noi, dar trebuie să vorbim mai întâi cu Dejan și cu Tottenham”, a explicat Potter.

Kulusevski ar reprezenta o revenire importantă pentru Suedia înaintea meciurilor cu România.

Potter îl consideră un jucător esențial pentru echipă: „Este incredibil de important pentru echipă. Îl iubim, îi iubim caracterul și calitățile”.

Potter nu e îngrijorat de situația lui Viktor Gyokeres

Dacă în apărare Suedia are o absență importantă, Graham Potter nu este îngrijorat de situația din atac. Viktor Gyokeres a avut un început dificil la Arsenal și a jucat doar 12 minute în primele trei etape din Premier League.

Selecționerul Suediei nu consideră însă că lipsa minutelor de la club îi pune în pericol locul în națională. „Nu sunt deloc îngrijorat”, a declarat Potter pentru SVT.

Gyokeres formează, alături de Alexander Isak, unul dintre principalele atuuri ofensive ale Suediei. În timp ce atacantul lui Arsenal are probleme cu timpul de joc, Isak a început foarte bine sezonul la Liverpool, cu trei goluri în primele trei etape.

„Startul lui este foarte bun. Este important pentru el să fie sănătos, pentru că sezonul trecut a fost dificil. E pur și simplu plăcut să-l vezi pe teren”, a spus Potter despre Isak.

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina, Suedia - Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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