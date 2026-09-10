Uluitoarea ascensiune spre Ligă Antrenorul lui Sabah, de la „Vrei să fii milionar?” pe „Old Trafford”, la debutul  în Champions. A fost grădinar și a livrat ziare
Dambrauskas, cu Sabah pe Giulești, în play-off-ul Champions League, împotriva lui Hapoel Beer-Sheva. Foto: Raed Krishan
Liga Campionilor

Uluitoarea ascensiune spre Ligă Antrenorul lui Sabah, de la „Vrei să fii milionar?” pe „Old Trafford”, la debutul în Champions. A fost grădinar și a livrat ziare

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 15:28
  • Valdas Dambrauskas, 49 de ani, surprinzătorul antrenor lituanian care a calificat în premieră în Liga Campionilor echipa azeră Sabah, apărută în fotbal în 2017. Debutul e joi seară, în „templul” lui Manchester United.
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Valdas Dambrauskas este unul dintre antrenorii neașteptați ai fazei principale de Champions League.

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Lituanianul are 49 de ani, nu a jucat fotbal, dar l-a iubit atât de mult încât a riscat totul pentru a-și crea o carieră în acest sport.

A plecat în Anglia cu banii de la „Vrei să fii milionar?”. A studiat știința sportului

În 2002, la 25 de ani, a participat în capitala Vilnius la emisiunea „Vrei să fii milionar?”, a câștigat peste 1.000 de dolari și a plecat împreună cu iubita lui în Anglia.

Dambrauskas, în timpul emisiunii, la 25 de ani. Foto: captură video Dambrauskas, în timpul emisiunii, la 25 de ani. Foto: captură video
Dambrauskas, în timpul emisiunii, la 25 de ani. Foto: captură video

Avea licență în filosofie, dar el voia altceva. A studiat știința sportului și a antrenării unei echipe la universitatea metropolitană din Londra.

Dambrauskas: „Citeam și studiam tot timpul. Uneori îmi terminam temele în autobuz”

A rămas opt ani în capitala britanică. „Începutul a fost foarte, foarte dificil. Nu vorbeam o engleză decentă, nu aveam contacte, nu cunoșteam pe nimeni, locuiam în locuri diferite, făceam tot felul de munci”, a spus el într-un interviu pentru The Guardian.

Mi-aș fi putut cumpăra un mic apartament în orășelul meu natal, Pakruojis, dar planul meu era să merg în Marea Britanie și să-mi împlinesc visul de a deveni antrenor Valdas Dambrauskas, antrenor Sabah

Pentru a se întreține, a lucrat într-un pub, a fost grădinar, a livrat ziare…

În paralel, începea să aplice ce citea și ce învăța despre fotbal la academiile de juniori. Printre ele, Fulham și Brentford. Sau la seniori, la o formație de amatori, London Tigers.

Era o perioadă fără vacanțe, fără zile libere. Citeam și studiam tot timpul. Uneori îmi terminam temele pentru facultate în autobuz. Am participat la toate cursurile posibile Valdas Dambrauskas, antrenor Sabah

Dambrauskas: 7 echipe străine în opt ani

A obținut toate licențele de antrenor la federația engleză, dar în 2010 a decis să se întoarcă în Lituania.

Acolo a fost selecționerul naționalelor de juniori U17 și U19, a făcut un pas înainte, la seniorii lui Ekranas și Zalgiris. Și a zburat în lume, ca antrenor principal.

Și-a testat calitățile la RFS (Letonia), Gorica (Croația), Ludogorets (Bulgaria), Hajduk (Croaia), OFI (Grecia), Omonia (Cipru) și Diosgyor (Ungaria). Șapte echipe între 2017 și 2025.

„Ce îți dorești?”. Dambrauskas: „Să antrenez pe Old Trafford”

În 2025 a semnat cu Sabah, club fondat în 2017! Acolo, în Azebaidjan, a cucerit eventul Dambraukas, primul titlu din istoria lui Sabah. Și s-a calificat pentru prima dată în faza principală de Champions League.

Dambrauskas va debuta la 49 de ani în Liga Campionilor. Foto: Raed Krishan Dambrauskas va debuta la 49 de ani în Liga Campionilor. Foto: Raed Krishan
Dambrauskas va debuta la 49 de ani în Liga Campionilor. Foto: Raed Krishan

În perioada în care locuia în Anglia, a dat un interviu la Manchester United. „Ce îți dorești?”, a fost întrebat. „Să antrenez pe Old Trafford”, a răspuns curajos.

Joi, 10 septembrie 2026, Valdas debutează cu Sabah în Ligă. Împotriva lui Manchester, pe „Old Trafford”.

Vom respecta pe toată lumea, dar nu ne vom teme de nimeni. Există o melodie foarte frumoasă a trupei lituaniene Colours of Bubbles, numită Adevăr sau Provocare. Foarte curând vom afla adevărul despre noi. Nu vreau ca acest club să fie o minune de o zi Valdas Dambrauskas, antrenor Sabah

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