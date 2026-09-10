Dennis Man, 28 de ani, într-un moment complicat la Eindhoven, are și o veste bună pentru Gică Hagi. A depășit accidentarea. Când ar putea juca din nou la PSV.

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După o vară în care a preferat să rămână la PSV Eindhoven, refuzând transferul la Lazio în ultima zi de mercato, Dennis Man nu e titular în acest start de sezon în viziunea antrenorului Peter Bosz.

Man a scăpat de accidentarea care-l făcuse să piardă două jocuri

Are însă o veste bună pentru națională. Atacantul, 28 de ani, nu mai este accidentat.

Va putea fi convocat de Gică Hagi în grupul definitiv pentru Nations League B. Primele patru confruntări, între 25 septembrie și 5 octombrie, cu Suedia (d), Bosnia (a), Polonia (d) și Suedia (a).

Man, 45 de selecții, 11 goluri, 8 assisturi, a jucat ultimul meci la națională în barajul CM, 0-1 cu Turcia. Foto: Raed Krishan

Lipsise la ultimele două meciuri de campionat, la 6-1 cu Utrecht și 3-1 cu Ajax.

Bosz: „Man e aproape de revenire”. Dacă nu cu Shakhtar, cu Sparta

Înaintea partidei cu Shakhtar, la startul noii ediții de Champions League, jurnaliștii olandezi l-au întrebat pe antrenorul Peter Bosz cum se simte Man și tehnicianul a răspuns:

„A reluat pregatirea cu echipa și există șanse să fie în lot pentru acest meci. În orice caz, este aproape de revenire”.

Peter Bosz, 62 de ani, antrenorul lui PSV din 2023. Foto: Imago

Și o precizare: „Dacă poate intra în joc ca rezervă, îl includ. Dacă nu e încă posibil, nu îl includ”.

Bosz a sugerat că Dennis ar putea reintra cel târziu duminică, în Eredivisie, împotriva Spartei Rotterdam.

Man e în lotul de Ligă, dar Bosz are alte extreme în primul „11”

PSV a prezentat lotul de 28 de jucători cu care atacă noua ediție de Champions. Titlul „Boszball”, cu antrenorul încadrat de patru alb-roșii.

Man nu e printre ei. Cei patru sunt Dest, Perisic, Mauro Junior și Van Bommel.

Perisic și Van Bommel sunt extremele pentru primul „11” al lui Bosz.

11 goluri și 7 assisturi a avut Man în 35 de meciuri la PSV sezonul trecut

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