Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia

Valentin Țicu (25 de ani) a fost prezentat oficial de Dinamo.

Fostul fundaș al Petrolului vine în scopul întăririi flancului stâng al „câinilor”, alături de Raul Opruț.

După ce în prima partea a zilei de vineri au apărut primele informații despre transfer, „câinii” au reușit să oficializeze mutarea lui Țicu.

Dinamo a anunțat transferul lui Valentin Țicu. Aplicația clubului a picat!

Clubul „alb-roșu” a făcut prezentarea oficială prin intermediul aplicației clubului, dar și printr-o postare misterioasă pe rețelele sociale.

În poză, Țicu apare când avea câțiva anișori purtând pe cap o bentiță pe care scrie Dinamo: „Un vis din copilărie devine realitate. Primul transfer din 2026 este aici”.

Trecut printr-o accidentare dramatică și complicații ulterioare care l-au ținut departe de teren aproape un an și jumătate, Țicu va îmbrăca tricoul lui Dinamo până la finalul actualei stagiuni.

„Bine ai venit, Valentin Țicu! Noul nostru fundaș stânga vine din postura de jucător liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029 ”, este mesajul transmis de Dinamo, prin aplicația clubului, care a fost nefuncțională aproape 20 de minute de la anunț, cel mai probabil din cauza numărului ridicat de accesări.

Valentin Țicu, noul fundaș al lui Dinamo

„Cariera de jucător profesionist a lui Valentin este strâns legată de Petrolul Ploiești, club pentru care a evoluat încă de la nivel de copii și juniori.

În total, a îmbrăcat tricoul „lupilor galbeni” în 174 de meciuri, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Valentin Țicu a fost, de asemenea, o soluție de bază pentru postul de fundaș stânga în cadrul Reprezentativei U21 a României, pentru care a evoluat la turneul final Euro U21 din 2023.

Îți dorim mult succes în culorile clubului nostru, Valentin, și cât mai multe realizări alături de Dinamo!”, au mai notat „câinii” pe conturile oficiale.

Accidentarea groaznică suferită de Valentin Țicu

După ruptura ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Țicu a dat detalii pentru GOLAZO.ro în luna martie a acestui an despre cum s-a infectat: „A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”.

Când italienii mi-au făcut analizele lichidului sinovial, leucocitele, care trebuiau să fie la un nivel maxim de 500, erau la 8.000”, a spus Valentin Țicu.

