Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal”

Florinel Coman (27 de ani) i-a făcut o vizită „de afaceri” lui Gigi Becali (67 de ani). Patronul de la FCSB a povestit că jucătorul i-a cerut sfatul pentru că vrea să investească în imobiliare.

De ce nu revine Coman la FCSB și cum a decurs discuția despre afaceri cu finanțatorul campioanei, în rândurile de mai jos.

Coman a fost transferat vara trecută de Al-Gharafa de la FCSB pentru 5 milioane de euro. Acesta nu s-a impus în Qatar și a fost împrumutat la Cagliari, iar apoi a revenit în Golf, acolo unde nu a mai fost inclus în lot.

Coman i-a cerut sfatul lui Becali: „ I-am zis să lase investițiile și să joace fotbal”

Patronul campioanei României a povestit că l-a primit pe Florinel Coman la el acasă și că au discutat despre cariera și viitorul fostului jucător de la FCSB.

Cu toate că l-ar fi vrut înapoi la club, Gigi Becali l-a sfătuit pe Coman să rămână la arabi.

„Florinel Coman a fost la mine acasă. Are nişte bani, câteva milioane, şi vrea să-i investească. I-am zis să lase investiţiile şi să joace fotbal. Tănase de aia nu mai joacă fotbal pentru că s-a făcut antreprenor.

I-am zis că e greu, dar trebuie să tragă de el, să le ia banii acolo. Să stea şi să le ia banii. Are vreo 3 milioane de euro, mai ia încă 4 milioane şi face 7 milioane de euro. I-am zis că e bărbat și în viaţă trebuie să sufere pentru nevastă şi familie. Mi-a zis că a înţeles şi că trage de el.

I-am spus că-i dau 600 de mii de euro și să-i dea ei diferenţa, însă nu vor. Aşa că i-am zis să rămână acolo, să le facă viitorul nevestei şi copilului, apoi poate să vină la mine ”, a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.

63 de goluri a marcat Florinel Coman în 233 de partide jucate la FCSB

Elias Charalambous: „Dacă se va întoarce Florinel Coman, voi fi un antrenor fericit”

Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, ar fi fost încântat să-l aibă pe Florinel Coman în lot.

Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit. Elias Charalambous

Becali încă așteaptă banii din transferul lui Coman: „Acum în august trebuie să dea”

Patronul campioanei a declarat că nici până acum nu a primit banii din transferul lui Coman la Al-Gharafa.

Becali a mers în instanță și a câștigat procesul. Finanțatorul ar urma să primească un milion de euro în plus de la formația din Golf, suma totală de transfer ridicându-se la 6,25 milioane de euro.

„Păi, acum în august trebuie să dea banii. Până la 30 august trebuie să dea TAS. A dat FIFA și acum TAS trebuie să dea definitiv sentința. Am de primit aproximativ 6 milioane şi vreo 400.000 de euro”, a precizat Gigi Becali, conform sursei citate.

5 milioane de euro valorează Florinel Coman, conform Transfermarkt

