Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal”
Florinel Coman. Foto: IMAGO
Superliga

Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 10:06
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 10:06
  • Florinel Coman (27 de ani) i-a făcut o vizită „de afaceri” lui Gigi Becali (67 de ani). Patronul de la FCSB a povestit că jucătorul i-a cerut sfatul pentru că vrea să investească în imobiliare.
  • De ce nu revine Coman la FCSB și cum a decurs discuția despre afaceri cu finanțatorul campioanei, în rândurile de mai jos.

Coman a fost transferat vara trecută de Al-Gharafa de la FCSB pentru 5 milioane de euro. Acesta nu s-a impus în Qatar și a fost împrumutat la Cagliari, iar apoi a revenit în Golf, acolo unde nu a mai fost inclus în lot.

„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!”
Citește și
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!”
Citește mai mult
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!”

Coman i-a cerut sfatul lui Becali: „I-am zis să lase investițiile și să joace fotbal”

Patronul campioanei României a povestit că l-a primit pe Florinel Coman la el acasă și că au discutat despre cariera și viitorul fostului jucător de la FCSB.

Cu toate că l-ar fi vrut înapoi la club, Gigi Becali l-a sfătuit pe Coman să rămână la arabi.

„Florinel Coman a fost la mine acasă. Are nişte bani, câteva milioane, şi vrea să-i investească. I-am zis să lase investiţiile şi să joace fotbal. Tănase de aia nu mai joacă fotbal pentru că s-a făcut antreprenor.

I-am zis că e greu, dar trebuie să tragă de el, să le ia banii acolo. Să stea şi să le ia banii. Are vreo 3 milioane de euro, mai ia încă 4 milioane şi face 7 milioane de euro. I-am zis că e bărbat și în viaţă trebuie să sufere pentru nevastă şi familie. Mi-a zis că a înţeles şi că trage de el.

I-am spus că-i dau 600 de mii de euro și să-i dea ei diferenţa, însă nu vor. Aşa că i-am zis să rămână acolo, să le facă viitorul nevestei şi copilului, apoi poate să vină la mine”, a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.

63
de goluri a marcat Florinel Coman în 233 de partide jucate la FCSB

Elias Charalambous: „Dacă se va întoarce Florinel Coman, voi fi un antrenor fericit”

Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, ar fi fost încântat să-l aibă pe Florinel Coman în lot.

Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit. Elias Charalambous

Becali încă așteaptă banii din transferul lui Coman: „Acum în august trebuie să dea

Patronul campioanei a declarat că nici până acum nu a primit banii din transferul lui Coman la Al-Gharafa.

Becali a mers în instanță și a câștigat procesul. Finanțatorul ar urma să primească un milion de euro în plus de la formația din Golf, suma totală de transfer ridicându-se la 6,25 milioane de euro.

„Păi, acum în august trebuie să dea banii. Până la 30 august trebuie să dea TAS. A dat FIFA și acum TAS trebuie să dea definitiv sentința. Am de primit aproximativ 6 milioane şi vreo 400.000 de euro”, a precizat Gigi Becali, conform sursei citate.

5 milioane de euro
valorează Florinel Coman, conform Transfermarkt

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ
Superliga
09:01
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus, cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ
Citește mai mult
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima”
Superliga
01:25
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima”
Citește mai mult
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
gigi becali al gharafa fcsb florinel coman
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
18.08
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
18.08
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
18.08
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
18.08
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB : „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
11:51
Între fotbal și tragedie A jucat la Mondial fără să dezvăluie drama trăită. Tatăl său fusese răpit a doua oară: „Ori plătește, ori nu-l mai
Între fotbal și tragedie   A jucat la Mondial fără să dezvăluie drama trăită. Tatăl său fusese răpit a doua oară: „Ori plătește, ori nu-l mai
10:14
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
09:00
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa: fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa : fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
18.08
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
18.08
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
18.08
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
18.08
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 44 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
19.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share