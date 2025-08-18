Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League +10 foto
Adversarele echipelor românești. Foto și montaj: GOLAZO.ro
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

George Neagu
Publicat: 18.08.2025, ora 10:58
Actualizat: 18.08.2025, ora 13:53
  • În acest weekend, adversarele echipelor FCSB, CFR Cluj și U Craiova au jucat în competițiile interne.
  • Doar Aberdeen a reușit o victorie, în timp ce Hacken a pierdut, iar Bașakșehir a obținut un egal.

FCSB a trecut de Drita (6-3 la general) și va continua în Europa League, în timp ce CFR Cluj, eliminată de Braga (1-4), și U Craiova, care a trecut de Spartak Trnava (6-4) vor continua în Conference League.

Ce au făcut adversarele echipelor românești

Aberdeen, echipa pe care o va întâlni FCSB în play-off-ul Europa League, s-a calificat mai departe în Cupa Ligii Scoției.

Formația antrenată de Jimmy Thelin s-a impus cu 3-0 în deplasare în fața Greenock Morton, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 6.

Hacken, adversara CFR-ului din play-off-ul Conference League, a pierdut ieri, în deplasare, în etapa 20, cu Osters IF, 0-2. Suedezii nu trec printr-o formă excelentă, iar în acest moment se află pe locul 10 în campionat.

Istanbul Bașakșehir, echipa cu care va juca Universitatea Craiova tot în play-off-ul Conference League, a remizat acasă în prima etapă din campionatul turc cu Kayserispor, scor 1-1.

FCSB, CFR Cluj și U Craiova știu orele la care vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

Pentru un loc în faza principală din Europa League, FCSB se va duela cu Aberdeen.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul se va desfășura o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională. Partida este programată să înceapă la ora 21:30.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

La fel ca FCSB, cele două reprezentante ale României în Conference League vor disputa primele meciuri în deplasare după cum urmează:

  • Hacken - CFR Cluj joi, 21 august, ora 20:00
  • Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova, joi, 21 august, ora 20:45

Meciurile retur se vor disputa o săptămână mai târziu (28 august) și sunt programate să înceapă simultan.

  • CFR Cluj - Hacken, ora 20:30
  • Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir, ora 20:30

Dacă FCSB este sigură de grupele Conference League, același lucru nu se poate spune și despre CFR Cluj sau U Craiova.

Formațiile antrenate de Dan Petrescu și Mirel Rădoi nu au voie să facă niciun pas greșit. În caz contrar, vor fi eliminate din competițiile europene.

2011
este ultimul an în care România a avut cel puțin trei echipe în faza principală a competițiilor europene (Oțelul, Rapid, FC Vaslui și FCSB)

CFR Cluj aberdeen europa league fcsb u craiova conference league hacken basaksehir
