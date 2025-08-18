Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”

Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a dezvăluit că timp de 2 ani nu poate vorbi despre perioada petrecută la Rapid, din cauza unei clauze de confidențialitate pe care a avut-o în contract.

Antrenorul spune că a semnat „cu ochii închiși” înțelegerea cu Rapid, în august 2024.

La aproape 3 luni de când a plecat de la Rapid, Marius Șumudică a vorbit din nou despre clauza care-l împiedică să vorbească despre ce s-a întâmplat în mandatul său pe banca giuleștenilor.

Marius Șumudică: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”

Tehnicianul susține că și-a dorit atât de mult să ajungă la clubul său de suflet, încât nici nu s-a uitat pe contract atunci când a semnat.

Conform antrenorului, conducerea i-a pus o clauză conform căreia va fi nevoit să plătească suma de 100.000 de euro, în cazul în care va vorbi despre mandatul la Rapid și va aduce prejudicii clubului din Grant.

„Doi ani acord de confidențialitate, dar nici n-am ce să vorbesc. N-am pierdut niciun proces niciodată, chiar dacă am fost demis. Am avut avocați.

A fost prima oară în viața mea și în cariera mea de antrenor de 20 de ani când am semnat un contract cu ochii închiși. Nici nu m-a interesat, atât de mult voiam să antrenez Rapidul.

Oricum, nu am ce să spun la adresa Rapidului în momentul de față și la adresa celor din club.

Oamenii s-au comportat civilizat, mi-au plătit banii până la ultimul leuț. Nu am voie să aduc prejudiciu de imagine clubului. Nici n-am stat să mă duc la un avocat să întreb.

100 de mii sunt 100 de mii, dar nu am ce să reproșez. Nu au greșit față de mine” a declarat Marius Șumudică la „Fanatik Superliga”

Marius Șumudică a preluat Rapidul pe 23 august, anul trecut, după ce l-a înlocuit pe banca tehnică pe Neil Lennon.

A încheiat mandatul cu un bilanț de 16 victorii, 11 egaluri și 11 înfrângeri.

