Ucis de o roată! Fostul pilot Dan Bodea a murit într-un accident produs la Campionatul Național de Rally Cross
Imagine ilustrativă. Foto: IMAGO
Auto

Ucis de o roată! Fostul pilot Dan Bodea a murit într-un accident produs la Campionatul Național de Rally Cross

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 15:04
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 15:05
  • Dan Bodea a decedat duminică, 17 august, după ce a fost lovit de roata unei mașini în timpul unei etape de Campionat Național de Rally Cross.
  • Pilotul avea 50 de ani și era campion la clasa H4 din Autocross, ediția 2017.

Tragedia s-a produs în timpul manșei 3 la clasa H1 din cadrul unei etape de Campionat Național de Rally Cross care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș.

Dinamo se mută pe Arena Națională  „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum
Citește și
Dinamo se mută pe Arena Națională „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum
Citește mai mult
Dinamo se mută pe Arena Națională  „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum

A murit pilotul Dan Bodea

Roata unei mașini care participa la raliu s-a desprins din cauza unor probleme tehnice și a izbit doi membri ai unor echipe care se aflau în zona tehnică. Una dintre cele două victime este pilotul auto Dan Boldea, scrie replicaonline.ro.

Echipele medicale au intervenit imediat și au transportat cele două victime la Spitalul Municipal Câmpulung, dar Bodea nu a mai putut fi salvat. Cealaltă victimă se află în afara oricărui pericol.

Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj după moartea pilotului.

„Cu profund regret, anunţăm că Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, şi-a pierdut viaţa în urma incidentului petrecut în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung.

Campion la clasa H4 din Autocross în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial şi dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit, în ultima perioadă ocupându-se de zona tehnică pentru mai mulţi competitori. Comunitatea pierde un om de excepţie, un competitor valoros şi un prieten adevărat”, a scris FRAS.

Dan Bodea Dan Bodea
Dan Bodea

Mașina care a rămas fără roată era un Renault Clio cu numărul de concurs 635 și era pilotată de un bărbat de 44 de ani. Din cauza unei defecțiuni, roata s-a desprins de mașină, s-a învârtit aproximativ 100 de metri și le-a lovit pe cele două victime.

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale.

Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment.

Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a mai transmis Federația Română de Automobilism Sportiv, conform sursei citate.

Poliția din Argeș deschide un dosar penal

Inspectoratul Județean de Poliție Argeș a anunțat deschiderea unui dosar penal. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, a transmis IPJ Argeș într-un comunicat.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă  nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe”
Superliga
14:06
„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe”
Citește mai mult
„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă  nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe”
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
ARGES deces dan bodea rally cross Campionatul National de Rally Cross
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
18.08
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
18.08
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
18.08
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
18.08
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB : „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
10:14
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
09:00
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa: fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa : fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
11:06
Cupa României LIVE de la 12:00, tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Cupa României LIVE de la 12:00 , tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
18.08
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
18.08
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
18.08
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
18.08
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 44 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
19.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share