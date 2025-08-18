Ucis de o roată! Fostul pilot Dan Bodea a murit într-un accident produs la Campionatul Național de Rally Cross

Dan Bodea a decedat duminică, 17 august, după ce a fost lovit de roata unei mașini în timpul unei etape de Campionat Național de Rally Cross.

Pilotul avea 50 de ani și era campion la clasa H4 din Autocross, ediția 2017.

Tragedia s-a produs în timpul manșei 3 la clasa H1 din cadrul unei etape de Campionat Național de Rally Cross care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș.

A murit pilotul Dan Bodea

Roata unei mașini care participa la raliu s-a desprins din cauza unor probleme tehnice și a izbit doi membri ai unor echipe care se aflau în zona tehnică. Una dintre cele două victime este pilotul auto Dan Boldea, scrie replicaonline.ro.

Echipele medicale au intervenit imediat și au transportat cele două victime la Spitalul Municipal Câmpulung, dar Bodea nu a mai putut fi salvat. Cealaltă victimă se află în afara oricărui pericol.

Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj după moartea pilotului.

„Cu profund regret, anunţăm că Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, şi-a pierdut viaţa în urma incidentului petrecut în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung.

Campion la clasa H4 din Autocross în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial şi dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit, în ultima perioadă ocupându-se de zona tehnică pentru mai mulţi competitori. Comunitatea pierde un om de excepţie, un competitor valoros şi un prieten adevărat”, a scris FRAS.

Dan Bodea

Mașina care a rămas fără roată era un Renault Clio cu numărul de concurs 635 și era pilotată de un bărbat de 44 de ani. Din cauza unei defecțiuni, roata s-a desprins de mașină, s-a învârtit aproximativ 100 de metri și le-a lovit pe cele două victime.

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale.

Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment.

Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a mai transmis Federația Română de Automobilism Sportiv, conform sursei citate.

Poliția din Argeș deschide un dosar penal

Inspectoratul Județean de Poliție Argeș a anunțat deschiderea unui dosar penal. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, a transmis IPJ Argeș într-un comunicat.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport