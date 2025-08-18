- CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, ar dori să renunțe la Alessandro Micai (32 de ani), după al doilea meci în care portarul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
Alessandro Micai a avut o prestație dezastruoasă în duelul cu FC Botoșani, din etapa #6 a Superligii, încheiat la egalitate, 3-3.
Dan Petrescu ar vrea să renunțe la Alessandro Micai: „Aduceți-mi altul”
Dan Petrescu le-ar fi transmis colaboratorilor săi că nu se va mai baza pe serviciile portarului cu peste 250 de evoluții în Serie B.
Conform gsp.ro, tehnicianul le-ar fi spus: „Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el”.
CFR Cluj ar lua în calcul două opțiuni: să îi rezilieze contractul sau să îl ofere sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului.
Alessandro Micai a greșit și la golul primit cu Unirea Slobozia
Acesta este al doilea duel în care Alessandro Micai nu se ridică la nivelul așteptărilor lui Dan Petrescu. Portarul a jucat și în prima etapă a acestui sezon al Superligii, împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 2-1.
Atunci, acesta a gafat la golul lui Afalna, când a ezitat să iasă din poartă la un balon aruncat în propriul careu. Deși îl putea recupera cu ușurință, Micai s-a retras pe linia porții și i-a permis lui Afalna să îl recupereze și să îl trimită mai apoi în plasă, egalând scorul, 1-1. Ulterior, Dumbrăvanu a adus victoria ardelenilor.
Alessandro Micai, peste 250 de meciuri în Serie B
Alessandro Micai a sosit la CFR Cluj cu un CV impresionant. A evoluat pentru Como, Sudtirol, Bari, Reggina, Salernitana și Cosenza.