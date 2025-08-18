CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, ar dori să renunțe la Alessandro Micai (32 de ani), după al doilea meci în care portarul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Alessandro Micai a avut o prestație dezastruoasă în duelul cu FC Botoșani, din etapa #6 a Superligii, încheiat la egalitate, 3-3.

Dan Petrescu ar vrea să renunțe la Alessandro Micai: „ Aduceți-mi altul”

Dan Petrescu le-ar fi transmis colaboratorilor săi că nu se va mai baza pe serviciile portarului cu peste 250 de evoluții în Serie B.

Conform gsp.ro, tehnicianul le-ar fi spus: „ Cu ăsta n-am ce juc a , aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el ”.

CFR Cluj ar lua în calcul două opțiuni: să îi rezilieze contractul sau să îl ofere sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului.

Alessandro Micai a greșit și la golul primit cu Unirea Slobozia

Acesta este al doilea duel în care Alessandro Micai nu se ridică la nivelul așteptărilor lui Dan Petrescu. Portarul a jucat și în prima etapă a acestui sezon al Superligii, împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 2-1.

Atunci, acesta a gafat la golul lui Afalna, când a ezitat să iasă din poartă la un balon aruncat în propriul careu. Deși îl putea recupera cu ușurință, Micai s-a retras pe linia porții și i-a permis lui Afalna să îl recupereze și să îl trimită mai apoi în plasă, egalând scorul, 1-1. Ulterior, Dumbrăvanu a adus victoria ardelenilor.

Alessandro Micai, peste 250 de meciuri în Serie B

Alessandro Micai a sosit la CFR Cluj cu un CV impresionant. A evoluat pentru Como, Sudtirol, Bari, Reggina, Salernitana și Cosenza.

278 de meciuri a jucat Alessandro Micai în Serie B

