RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.

Condusă cu 0-2, după golurile marcate de Mihai Lixandru ('7) și Daniel Bîrligea ('61), Rapid a reușit să obțină un rezultat de egalitate, grație unei „duble” semnate de Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.

La finalul partidei, patronul FCSB a acuzat arbitrajul și este convins că primul gol al atacantului bosniac trebuia anulat pentru un fault la Siyabonga Ngezana:

„Dacă te împinge, la primul gol al lor, e fault. Ce vină să-i găsesc lui Ngezana? Îi găsesc vină lui Kovacs, îi găsesc vină sistemului VAR. Aşa se joacă fotbalul? Îl împingi pe adversar, apoi dai în minge”, a afirmat Becali la Prima Sport.

RAPID - FCSB 2-2 . Adrian Porumboiu: „Nu orice împingere poate să fie sancționată”

Cu toate acestea, Adrian Porumboiu îl contrazice pe Becali și susține că Ngezana a căzut prea ușor.

FOTO. Golul 1 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2

„Nu este fault. Doar la baschet se poate da fault în acea fază pentru că regulamentele sunt foarte clare. Nu a fost cu o forță disproporționată.

Gândindu-mă la același jucător și la faza golului 2, cred că este o problemă de medicamentație, e vorba de o lipsă de calciu (n.red. - ironic). Să cazi așa, ditamai jucătorul cu forța pe care a demonstrat-o...

Nu orice atingere, împingere poate să fie sancționată. Mulți văd, puțin pricep. La amândouă fazele cade prea ușor”

Regulile sunt foarte clare. Arbitrii trebuie să lase jocul bărbătesc, nu l-a scos de pe traiectoria mingii, nu l-a împiedicat să joace mingea”, a declarat Adrian Porumboiu, la emisiunea „Fanatik Superliga”.

FOTO. Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2

Brigada de arbitri de la Rapid - FCSB:

Arbitru : Istvan Kovacs

: Istvan Kovacs Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb

Ferencz Tunyogi, Ioan Corb Arbitru VAR : Cătălin Popa

: Cătălin Popa Asistent VAR: Iulian Dima

