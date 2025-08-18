- RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.
Condusă cu 0-2, după golurile marcate de Mihai Lixandru ('7) și Daniel Bîrligea ('61), Rapid a reușit să obțină un rezultat de egalitate, grație unei „duble” semnate de Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.
La finalul partidei, patronul FCSB a acuzat arbitrajul și este convins că primul gol al atacantului bosniac trebuia anulat pentru un fault la Siyabonga Ngezana:
„Dacă te împinge, la primul gol al lor, e fault. Ce vină să-i găsesc lui Ngezana? Îi găsesc vină lui Kovacs, îi găsesc vină sistemului VAR. Aşa se joacă fotbalul? Îl împingi pe adversar, apoi dai în minge”, a afirmat Becali la Prima Sport.
RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu: „Nu orice împingere poate să fie sancționată”
Cu toate acestea, Adrian Porumboiu îl contrazice pe Becali și susține că Ngezana a căzut prea ușor.
FOTO. Golul 1 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2
„Nu este fault. Doar la baschet se poate da fault în acea fază pentru că regulamentele sunt foarte clare. Nu a fost cu o forță disproporționată.
Gândindu-mă la același jucător și la faza golului 2, cred că este o problemă de medicamentație, e vorba de o lipsă de calciu (n.red. - ironic). Să cazi așa, ditamai jucătorul cu forța pe care a demonstrat-o...
Nu orice atingere, împingere poate să fie sancționată. Mulți văd, puțin pricep. La amândouă fazele cade prea ușor”
Regulile sunt foarte clare. Arbitrii trebuie să lase jocul bărbătesc, nu l-a scos de pe traiectoria mingii, nu l-a împiedicat să joace mingea”, a declarat Adrian Porumboiu, la emisiunea „Fanatik Superliga”.
FOTO. Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2
Brigada de arbitri de la Rapid - FCSB:
- Arbitru: Istvan Kovacs
- Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb
- Arbitru VAR: Cătălin Popa
- Asistent VAR: Iulian Dima