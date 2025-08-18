Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault” +8 foto
Adrian Porumboiu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 12:42
  • RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.

Condusă cu 0-2, după golurile marcate de Mihai Lixandru ('7) și Daniel Bîrligea ('61), Rapid a reușit să obțină un rezultat de egalitate, grație unei „duble” semnate de Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.

La finalul partidei, patronul FCSB a acuzat arbitrajul și este convins că primul gol al atacantului bosniac trebuia anulat pentru un fault la Siyabonga Ngezana:

„Dacă te împinge, la primul gol al lor, e fault. Ce vină să-i găsesc lui Ngezana? Îi găsesc vină lui Kovacs, îi găsesc vină sistemului VAR. Aşa se joacă fotbalul? Îl împingi pe adversar, apoi dai în minge”, a afirmat Becali la Prima Sport.

Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește și
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu: „Nu orice împingere poate să fie sancționată”

Cu toate acestea, Adrian Porumboiu îl contrazice pe Becali și susține că Ngezana a căzut prea ușor.

FOTO. Golul 1 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2

Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport
Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Primul gol marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

„Nu este fault. Doar la baschet se poate da fault în acea fază pentru că regulamentele sunt foarte clare. Nu a fost cu o forță disproporționată.

Gândindu-mă la același jucător și la faza golului 2, cred că este o problemă de medicamentație, e vorba de o lipsă de calciu (n.red. - ironic). Să cazi așa, ditamai jucătorul cu forța pe care a demonstrat-o...

Nu orice atingere, împingere poate să fie sancționată. Mulți văd, puțin pricep. La amândouă fazele cade prea ușor”

Regulile sunt foarte clare. Arbitrii trebuie să lase jocul bărbătesc, nu l-a scos de pe traiectoria mingii, nu l-a împiedicat să joace mingea”, a declarat Adrian Porumboiu, la emisiunea „Fanatik Superliga”.

FOTO. Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB 2-2

Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport
Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport Golul 2 marcat de Elvir Koljic în Rapid - FCSB FOTO Capturi video Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Brigada de arbitri de la Rapid - FCSB:

  • Arbitru: Istvan Kovacs
  • Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb
  •  Arbitru VAR: Cătălin Popa
  • Asistent VAR: Iulian Dima
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta”
Superliga
09:51
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta”
Citește mai mult
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
rapid bucuresti Adrian Porumboiu liga 1 rapid fcsb siyabonga ngezana
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
18.08
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
18.08
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
18.08
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
18.08
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB : „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
10:14
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
09:00
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa: fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa : fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
11:06
Cupa României LIVE de la 12:00, tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Cupa României LIVE de la 12:00 , tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
18.08
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
18.08
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
18.08
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
18.08
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 44 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
19.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share