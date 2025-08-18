„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”

RAPID - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Dennis Politic (25 de ani) după prestația slabă din derby-ul etapei #6 din Superliga.

Koljic a fost eroul giuleștenilor după ce a marcat două goluri în ultimele 10 minute ale partidei și și-a salvat echipa de la prima înfrângere din acest sezon.

Gigi Becali, critici la adresa lui Politic după meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”

Patronul roș-albaștrilor a fost mulțumit de jocul echipei, chiar dacă a pierdut două puncte importante.

Dennis Politic a fost criticat de Gigi Becali după prestația slabă din meciul cu Rapid:

„Politic nu poate să fie atacant. Nu poate nimic! De asta l-am schimbat imediat la pauză cu Bîrligea.

Nu a putut să alerge, asta e. Nu am ce face. El avea viteză, avea forță, dar acum nu a putut să ia fața adversarului.

Nu va mai juca niciodată atacant. Mai bine îl folosesc pe Stoian ”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Fanatik Superliga.

Politic nu este singurul jucător care a dezamăgit în meciul cu Rapid. Gigi Becali a fost nemulțumit și de prestația lui Darius Olaru, dar și de cea a lui Florin Tănase.

Olaru în prima repriză a dezamăgit. Nu a câștigat niciun duel. Trebuie neapărat să-și revină pentru că e o piesă principală în echipă. El face tot jocul acolo la mijloc. Gigi Becali

Dennis Politic a fost adus în această vară de FCSB de la Dinamo. Campioana României l-a cedat pe Alexandru Musi în schimbul lui Politic, plus încă un milion de euro din parte roș-albaștrilor.

Gigi Becali, despre remiza cu Rapid: „Echipa a jucat bine”

Patronul celor de la FCSB este mulțumit de jocul echipei pentru că începe să-și revină din forma slabă prin care a trecut.

Totodată, Becali crede că aceste puncte pierdute cu Rapid vor conta foarte mult pe viitor.

„La 2-0 mingea nu trebuia să mai fie atinsă de Rapid. Le-am spus de atâtea ori să nu facă astfel de greșeli.

N-am ce să reproșez echipei pentru că n-am motiv. A jucat foarte bine și văd că dă semne de revenire.

Aseară, dacă făceam 7 puncte, am fi urcat pe locul 8 și era foarte bine. Aceste două puncte ar fi fost foarte valoroase pentru noi ”, a mai declarat Gigi Becali.

FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă. Echipa antrenată de Elias Charalambous are doar o singură victorie în 6 etape disputate în Superliga, 1-0 cu Petrolul, și se află pe locul 13 în campionat.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

