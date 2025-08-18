Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională

RAPID - FCSB 2-2. Suporterii giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner anti-Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF.

Fanii Rapidului sunt în continuare revoltați după cel mai recent scandal din fotbalul românesc. În rolurile principale: FCSB, LPF și Rapid.

RAPID - FCSB 2-2 . Banner interzis la derby: „Face potecă la palat!”

Fanii formației gazdă au vrut să introducă în stadion un banner pe care scria: „Cum să nu fie Rapidul nostru furat / Când Gino face potecă la palat?!?!”

Bannerul care-l viza pe Gino Iorgulescu, președintele Ligii, a fost interzis de Jandarmerie.

Referirea la reședința lui Becali fusese folosită și de Dan Șucu în comunicatul clubului: „E inacceptabil faptul că președintele ligii - angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește - se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul”.

Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu

Pe 8 august, FRF anunța că aprobă propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile vor putea reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Iorgulescu a luat decizia la cererea lui Becali, iar Dan Șucu și Mihai Rotaru l-au acuzat pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

