Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională

- RAPID - FCSB 2-2. Suporterii giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner anti-Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF.
Fanii Rapidului sunt în continuare revoltați după cel mai recent scandal din fotbalul românesc. În rolurile principale: FCSB, LPF și Rapid.
RAPID - FCSB 2-2. Banner interzis la derby: „Face potecă la palat!”
Fanii formației gazdă au vrut să introducă în stadion un banner pe care scria: „Cum să nu fie Rapidul nostru furat / Când Gino face potecă la palat?!?!”
Bannerul care-l viza pe Gino Iorgulescu, președintele Ligii, a fost interzis de Jandarmerie.
Referirea la reședința lui Becali fusese folosită și de Dan Șucu în comunicatul clubului: „E inacceptabil faptul că președintele ligii - angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește - se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul”.
Galerie foto (59 imagini)
Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu
Pe 8 august, FRF anunța că aprobă propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile vor putea reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.
Iorgulescu a luat decizia la cererea lui Becali, iar Dan Șucu și Mihai Rotaru l-au acuzat pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.