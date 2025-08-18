Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV

Partida tur dintre Aberdeen și FCSB nu va putea fi urmărită în direct la TV.

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB se va deplasa în Scoția pentru turul „dublei” cu formația scoțiană, în încercarea de a accede în grupa principală din Europa League, la fel ca în sezonul precedent.

Aberdeen - FCSB nu se vede la TV. Partida va fi transmisă pe Voyo

La fel ca săptămâna trecută, când FCSB s-a impus cu 3-1 în returul cu Drita, meciul tur cu Aberdeen va fi transmis în direct pe platforma Voyo, informează sport.ro.

Decizia vine după ce joia trecută, la returul din Kosovo, platforma a picat pentru foarte mulți dintre utilizatori, chiar cu câteva minute înainte de startul partidei.

Ulterior, după aproximativ 20 de minute, partida a fost mutată la TV, pe postul Pro Arena.

Campioana României își continuă lupta pentru accederea în faza ligii din Europa League, competiție în care a ajuns până în faza optimilor de finală în stagiunea precedentă.

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, iar în acest start de sezon a început cu stângul, având două eșecuri în primele două etape, 0-2 cu Hearts, respectiv 0-2 cu campioana Celtic.

