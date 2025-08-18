Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR

Rapid - FCSB, scor 2-2, a produs o cotă de piață de peste 25%, ceea ce înseamnă că din televizoarele deschise între 21:30 și 23:30, mai mult de unu din patru erau pe meci.

Derby-ul Rapid - FCSB a surclasat toate programele Pro TV-ului, având un rating cu aproape 50% peste filmul serii difuzat de postul din Pache Protopopescu.

Când e derby în Superliga din România, în ziua respectivă fotbalul e pe primul loc în audiențele TV. Așa s-a întâmplat și duminică.

Rapid - FCSB, care a început la 21:30 și s-a terminat în jur de 23:30, a fost programul TV cu cei mai mulți telespectatori pentru ziua de ieri.

Rapid - FCSB a spulberat Pro TV!

Confruntarea a fost difuzată de Digi Sport și Prima Sport și, cumulat, cele două posturi au adunat un rating de 6,7%, dar și o cotă de piață de 27%.

Derby-ul de pe Arena Națională a fost mult peste toate programele difuzate de Pro TV, televiziune care în restul săptămânii nu are nici un rival în România și ocupă în mod frecvent primele 4-5 poziții în ierarhia audiențelor.

De această dată, Rapid - FCSB a fost cu aproape 50% peste ratingul filmului serii de pe Pro : „Domnul și doamna Smith”, care a început la ora 20:00 și a durat două ore și jumătate, chiar s-a suprapus peste prima repriză din meci.

Cota de piață realizată de Rapid - FCSB a trecut de 25%, ceea ce se traduce prin: dintre televizoarele deschise în România în intervalul 21:30-23:30, mai mult de unul din patru erau pe Digi Sport sau Prima Sport.

Datele de audiență sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

6,7% a fost ratingul finalei Champions League din acest an, PSG - Inter 5-0, meci difuzat tot de Digi Sport și Prima Sport, audiența fiind la fel ca la derby-ul de duminică Rapid - FCSB 2-2

Față de derby-ul din Liga 2, disputat sâmbătă pe Arcul de Triumf, între CS Dinamo și CSA Steaua, confruntarea din Liga 1 a avut un rating de peste 13 ori mai mare.

Rapid - FCSB a produs 6,7% puncte de rating, în vreme ce CS Dinamo - CSA Steaua a avut doar 0,5%, posturile TV care l-au transmis fiind aceleași. Jocul din Liga 2 a început la 18:30.

Și față de celelalte două partide de duminică, din Liga 1, Rapid - FCSB a stat mult mai bine.

Csikszereda - U Craiova 1-2 s-a jucat de la 16:15 și a avut 1,6% rating și 9,3% cotă de piață

CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 a început de la 18:30 și a avut tot 1,6% rating, dar o cotă de piață ceva mai mică: 8,3%

Practic, audiența luată împreună a celor două partide nu atinge nici jumătate din câtă lume a văzut în fața televizorului partida de la Arena Națională.

10 ani e durata contractului de drepturi TV pe care cluburile și LPF l-au semnat săptămâna trecută cu firma EAD Interactive, care le-a deținut începând din 2019

VIDEO. Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

