FCSB schimbă programul Acord cu rivala din Liga 1! Motivul pentru care au cerut inversarea meciurilor

Ordinea celor două partide dintre FCSB și Csikszereda din sezonul regulat va fi inversată.

Solicitarea a venit din partea celor de la FCSB, întrucât Arena Națională este ocupată de un alt eveniment chiar în weekendul în care s-ar fi desfășurat partida tur, din etapa #9.

FCSB și Csikszereda vor disputa primul meci direct în week-end-ul 12-14 septembrie.

FCSB și Csikszereda, acord pentru inversarea meciurilor

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, cele două cluburi au ajuns la o înțelegere pentru a schimba ordinea celor două meciuri din sezonul regulat al Ligii 1.

Astfel, partida din septembrie va avea loc la Miercurea-Ciuc, în timp ce returul din 2026 se va juca la București.

FCSB ar fi fost nevoită să schimbe din nou stadionul, Arena Națională fiind blocată de East European Comic Con 2025, care va fi găzduit de cel mai mare stadion al țării între 12 și 14 septembrie.

Harghitenii au acceptat propunerea campioanei, urmând ca LPF să confirme în curând schimbarea programului.

Comic Con este la a treia ediție organizată pe Arena Națională, iar la ultimul eveniment au participat aproximativ 55.000 de oameni.

