Farul - U Cluj 0-1. Iulian Cristea (31 de ani), fundașul oaspeților, a fost eliminat în minutul 10 al partidei de la Constanța, după o fază la care gazdele au cerut penalty.

Elevii lui Sabău au început bine partida împotriva constănțenilor, cu gol în minutul 4, însă eliminarea lui Cristea a dat peste cursul jocului.

Farul - U Cluj. A fost sau n-a fost în careu? Cristea, eliminat după un fault la care constănțenii au cerut penalty

Clujenii au reușit să treacă în avantaj încă din startul meciului, prin Mikanovic, însă bucuria a durat doar 6 minute.

În minutul 10 al partidei, Iulian Cristea a fost autorul unui fault imprudent asupra lui Ișfan.

Atacantul scăpase singur spre poarta lui Chirilă, iar fundașul lui U Cluj l-a tras de tricou, din postura de ultim apărător, chiar la marginea careului.

„Centralul” Florin Andrei a arătat direct cartonașul roșu, iar apoi faza a fost analizată în camera VAR pentru un posibil penalty, însă Farul a primit doar lovitură liberă.

Pe reluări nu s-a putut observa clar dacă Ișfan a fost ținut și în interiorul careului.

