Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”

- SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.
Fostul atacant al echipelor Liverpool sau Barcelona, Philippe Coutinho, a marcat de două ori pentru Vasco, iar la finalul partidei a încercat să-l consoleze pe Neymar, compatriotul și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.
Neymar a părăsit terenul în lacrimi, după umilința suferită de Santos
Starul brazilian s-a așezat pe gazon și a început să plângă în hohote. Numeroşi coechipieri şi membri ai staff-ului s-au apropiat de el pentru a încerca să-l liniştească, dar Neymar era pur şi simplu de neconsolat.
„Trebuie să explicăm atitudinea noastră de pe teren. Pe scurt, a fost de rahat. E rușinos să joci așa când porți tricoul lui Santos.
Sunt total dezamăgit de jocul nostru. Fanii au dreptul să protesteze în orice fel, evident fără a recurge la violență. Dar astăzi au dreptul să înjure și să jignească.
Simt o rușine profundă, nu am mai trăit așa ceva în viața mea. Plâng de furie. Din păcate, nu pot ajuta în niciun fel. Astăzi a fost o zi de rahat, asta e realitatea.
Cred că astăzi toată lumea trebuie să pună capul pe pernă și să se gândească la ce vrea să facă. Cu atitudinea de astăzi cred că nici nu mai e nevoie să ne prezentăm miercuri (la următorul meci)”, a spus Neymar, conform ge.globo.com.
Santos și-a demis imediat antrenorul
Înfrângerea rușinoasă a adus și consecințe pentru Santos, care şi-a demis antrenorul, pe Cleber Xavier, imediat după fluierul final.
„Santos anunță despărțirea de antrenorul Cleber Xavier. Clubul apreciază munca antrenorului și îi urează mult succes în viitor” a anunțat Santos pe rețelele de socializare.