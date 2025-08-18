Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”

SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.

Fostul atacant al echipelor Liverpool sau Barcelona, Philippe Coutinho, a marcat de două ori pentru Vasco, iar la finalul partidei a încercat să-l consoleze pe Neymar, compatriotul și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.

Neymar a părăsit terenul în lacrimi, după umilința suferită de Santos

Starul brazilian s-a așezat pe gazon și a început să plângă în hohote. Numeroşi coechipieri şi membri ai staff-ului s-au apropiat de el pentru a încerca să-l liniştească, dar Neymar era pur şi simplu de neconsolat.

Neymar chora após Santos 0 x 6 Vasco. pic.twitter.com/KaRa9LAz3U — ge (@geglobo) August 17, 2025

„Trebuie să explicăm atitudinea noastră de pe teren. Pe scurt, a fost de rahat. E rușinos să joci așa când porți tricoul lui Santos.

Sunt total dezamăgit de jocul nostru. Fanii au dreptul să protesteze în orice fel, evident fără a recurge la violență. Dar astăzi au dreptul să înjure și să jignească.

Simt o rușine profundă, nu am mai trăit așa ceva în viața mea. Plâng de furie. Din păcate, nu pot ajuta în niciun fel. Astăzi a fost o zi de rahat, asta e realitatea.

Cred că astăzi toată lumea trebuie să pună capul pe pernă și să se gândească la ce vrea să facă. Cu atitudinea de astăzi cred că nici nu mai e nevoie să ne prezentăm miercuri (la următorul meci)”, a spus Neymar, conform ge.globo.com.

Santos și-a demis imediat antrenorul

Înfrângerea rușinoasă a adus și consecințe pentru Santos, care şi-a demis antrenorul, pe Cleber Xavier, imediat după fluierul final.

„Santos anunță despărțirea de antrenorul Cleber Xavier. Clubul apreciază munca antrenorului și îi urează mult succes în viitor” a anunțat Santos pe rețelele de socializare.

8 titluri de campioană în Brazilia a câștigat Santos

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport