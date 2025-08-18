Impact instant Alungat de FCSB, Gheorghiță a strălucit după doar 4 minute în tricoul lui U Cluj! Ce a făcut la Constanța
Andrei Gheorghiță FOTO: Captură - Prima Sport
Superliga

Impact instant Alungat de FCSB, Gheorghiță a strălucit după doar 4 minute în tricoul lui U Cluj! Ce a făcut la Constanța

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 18.08.2025, ora 22:28
Actualizat: 18.08.2025, ora 22:28
  • Farul Constanța - Universitatea Cluj. Andrei Gheorghiță (23 de ani), jucătorul împrumutat de la FCSB, a oferit un assist perfect, la debutul pentru „studenți”.
  • Prima contribuție de gol a mijlocașului a venit după numai 4 minute de joc.

Andrei Gheorghiță a avut parte de un start perfect la noua sa echipă. Mijlocașul împrumutat de la FCSB și-a făcut rapid simțită prezența pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău încă din primele faze ale meciului.

Alungat de FCSB, Gheorghiță a strălucit după doar 4 minute în tricoul lui U Cluj!

În minutul 4, aflat la marginea careului, Gheorghiță a centrat către Dino Mikanovic, scăpat din marcaj la bara a doua. Croatul a expediat un șut, cu latul, în bara transversală a porții lui Buzbuchi. Goalkeeper-ul constănțenilor nu a putut interveni și mingea a ricoșat în poartă.

Gheorghiță e pregătit. El s-a antrenat normal. E un mare câștig că e pregătit și eu cred că, așa cum l-am văzut, ni se potrivește destul de mult Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj, înainte de meci

Andrei Gheorghiță, împrumutat la U Cluj cu opțiune de transfer definitiv

Împrumutul lui Andrei Ghoerghiță, de la FCSB la Universitatea Cluj, a fost anunțat, săptămâna trecută, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Salutare, sunt Andrei Gheorghiță și mă bucur să fiu alături de voi. Ne vedem pe stadion. Haide «U»”, a fost primul mesaj al mijlocașului.

Mijlocașul va evolua în tricoul „șepcilor roșii” pe durata acestei stagiuni, iar clubul de pe Cluj-Arena îl poate transfera definitiv la finalul sezonului.

77
este numărul pe care Andrei Gheorghiță îl poartă la Universitatea Cluj

FCSB a decis: dacă Gheorghiță joacă în meci direct, U Cluj plătește

Universitatea Cluj ar trebui să plătească o sumă, nedivulgată în spațiul public, celor de la FCSB dacă l-ar utiliza pe Andrei Gheorghiță în duelul direct.

„Nu se pune problema de aşa ceva (n.r. - clauză de număr de meciuri jucate). Doar că trebuie să plătească în situaţia în care vor să-l folosească împotriva noastră.

Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Andrei Gheorghiță a fost cumpărat de FCSB, în iarnă, de la Poli Iași, în schimbul a 150.000 euro. Fotbalistul a îmbrăcat tricoul campioanei României de 15 ori.

Pentru „roș-albaștrii”, a marcat un singur gol, în duelul cu PAOK Salonic, din faza grupei Europa League, a sezonului trecut, 2-1.

