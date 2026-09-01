Giuleștiul prinde curaj Victor Angelescu e încrezător în forțele Rapidului: „Titlul? Ne putem bate cu oricine”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, consideră că giuleștenii au șanse câștige titlul în Superliga, în urma evoluțiilor solide din acest start de sezon.

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Sub comanda lui Daniel Pancu, Rapid se află pe locul secund după 7 etape, la două puncte distanță de liderul Dinamo.

Victor Angelescu: „De ce să nu sperăm la titlu?”

În ultimul meci jucat, Rapid a remizat cu U Craiova, campioana României, scor 1-1. Giuleștenii au pierdut la limită duelul cu Dinamo, 0-1, în etapa 5, dar Angelescu consideră că prestația trupei lui Pancu a fost una solidă.

În urma rezultatelor pozitive obținute în acest start de sezon, oficialul clubului crede că Rapid are șanse reale la titlu.

„Noi am arătat bine în primele 7 etape din campionat, comparativ cu celelalte echipe. Am arătat că suntem printre primele, că putem să ne batem cu oricine. Pe Craiova, care e campioana, puteam să o batem și a fost un meci de la egal la egal.

Cu Dinamo nu pot să spun că a câștigat pe nedrept pentru că noi în sezonul trecut când am jucat pragmatic am câștigat la fel, apărându-ne.

Ca joc, cu echipele cu care am jucat până acum, în afară de FCSB și U Cluj cu care n-am jucat, și despre care știm că sunt de play-off și se bat la campionat, noi am fost de la egal la egal cu ele. În unele momente am fost peste ele. Până la urmă dacă ești de la egal la egal înseamnă că te bați cu oricine din campionat.

Atât timp cât arătăm că jocul nostru poate să le facă față echipelor (n.r. care se luptă la titlu), care sunt FCSB, U Cluj, Dinamo, Craiova și Rapid.

Cât timp am jucat cu două dintre ele (n.r. Craiova și Dinamo), am făcut două meciuri foarte bune și în alte partide am arătat foarte bine, înseamnă că ne putem bate cu oricine și de ce să nu sperăm (n.r. la titlu)?” , a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Pentru Rapid urmează meciul cu Poli Timișoara de joi, din grupele Cupei României. În etapa 8 din Superliga, giuleștenii vor juca duminică cu Oțelul Galați.

Clasamentul în Superliga

Loc/ Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Rapid 7 12 3. Petrolul 7 12 4. U Craiova 7 11 5. FCSB 7 11 6. Corvinul 7 10 7. Farul 7 10 8. Oțelul 7 10 9. Sepsi 7 10 10. FC Argeș 7 10 11. CFR Cluj 6 9 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 7 7 14. UTA Arad 7 6 15. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 7 1

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