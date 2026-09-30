Nu-l vede pe Ianis la Marseille  Ce discuție a avut cu Gică Hagi: „Mi-a spus că e încăpățânat, să vorbesc eu cu el” +56 foto
Ianis Hagi
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Nu-l vede pe Ianis la Marseille Ce discuție a avut cu Gică Hagi: „Mi-a spus că e încăpățânat, să vorbesc eu cu el”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 23:09
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 23:10
  • Victor Pițurcă (70 de ani) a reacționat după informațiile apărute despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi (27 de ani) la Olympique Marseille.
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Hagi Jr. va intra curând în ultimele luni de contract cu Alanyaspor, iar fotbalistul naționalei României ar putea să facă pasul către Ligue 1.

Marseille ar fi gata să plătească un milion de euro pentru transferul său.

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Victor Pițurcă: „Ianis Hagi la Marseille, în Franța, e foarte greu”

Victor Pițurcă consideră că lui Ianis Hagi îi va fi foarte greu să se adapteze la Marseille și a identificat marele dezavantaj al fotbalistului.

„Ianis Hagi la Marseille, în Franța, e foarte greu. Eu în Ianis Hagi am avut o încredere fantastică. E un jucător cu calități extraordinare, tehnice, lovește mingea cu ambele picioare. E lipsit de forță și de viteză, ceea ce e un mare, mare dezavantaj.

Pe unde a fost, n-a putut să se impună tocmai din cauza deficiențelor pe care le are și pe care le-am zis. Deși la Rangers n-a fost titular și la Alaves. Acum în Turcia pățește la fel, la o echipă mică (n.r. - Alanyaspor).

Ianis Hagi are nevoie să joace. Are nevoie de echipă. La Marseille, în Franța, ar fi foarte dificil pentru el. E greu rău de tot! Eu am jucat în liga a doua din Franța (n.r. - la Lens).

Acolo nu există jucători fără forță și viteză. Primele calități astea sunt”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Victor Pițurcă a continuat și a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu Gică Hagi despre stilul de joc al lui Ianis.

„La un moment dat, mă întâlneam cu Gică Hagi și îi ziceam: «Băi, Gică, îl ai pe Ianis la antrenament. Fă-l să joace din una sau două atingeri. Că are calitatea asta, să nu intre în luptă cu adversarul».

Gică mi-a răspuns: «Piți, vorbește tu cu el, că e încăpățânat».

Păi pune-l să joace numai dintr-o atingere. Ianis, pentru că are calitate, poate să facă asta. Că dacă nu are, nu-i ceri să facă lucrul ăsta”, a completat Pițurcă.

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