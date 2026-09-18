Steaua merge la TAS! „Militarii” iau măsuri după decizia radicală luată de FRF, care a interzis clubul în play-off-ul Ligii 2
Steaua București
Liga 2

Steaua merge la TAS! „Militarii” iau măsuri după decizia radicală luată de FRF, care a interzis clubul în play-off-ul Ligii 2

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 15:19
  • Clubul Steaua București a anunțat, vineri, că a depus documentele necesare la TAS pentru contestarea deciziei luate de FRF la finalul lunii august, conform căreia, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.
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Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că decizia a fost votată în unanimitate, după ce 16 cluburi au fost de acord cu această propunere.

Steaua s-a opus categoric. „Militarii” se află la al 6-lea sezon consecutiv în Liga 2, dar nici în acest moment nu au obținut dreptul de promovare, fiind un club finanțat în totalitate de Ministerul Apărării Naționale.

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Steaua merge la TAS după decizia luată de FRF

După aproape o lună de la decizia luată de FRF, Steaua București a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» a decis să își apere poziția față de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în data de 26 august 2026.

În această direcție, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri.

În final, ținem să precizăm că Steaua București va acționa în continuare pentru a își proteja drepturile și interesele prin toate mijloacele legale disponibile”, a transmis Steaua pe Facebook.

Hotărârea adoptată de FRF a fost o lovitură pentru Steaua, întrucât clubul, care a fost o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2 în ultimii ani, se confrunta cu probleme privind promovarea.

Steaua este un club de drept public și a încercat să găsească investitori privați pentru a putea juca în Superliga.

Chiar Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, anunțase că a purtat discuții în acest sens, dar nimic nu s-a concretizat.

În acest moment, Steaua se află pe ultimul loc în Liga 2, cu doar 2 puncte acumulate după 7 etape.

Lista celor 11 echipe care n-au drept de promovare în Superliga

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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