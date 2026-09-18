Steaua merge la TAS! „Militarii” iau măsuri după decizia radicală luată de FRF, care a interzis clubul în play-off-ul Ligii 2

Clubul Steaua București a anunțat, vineri, că a depus documentele necesare la TAS pentru contestarea deciziei luate de FRF la finalul lunii august, conform căreia, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că decizia a fost votată în unanimitate, după ce 16 cluburi au fost de acord cu această propunere.

Steaua s-a opus categoric. „Militarii” se află la al 6-lea sezon consecutiv în Liga 2, dar nici în acest moment nu au obținut dreptul de promovare, fiind un club finanțat în totalitate de Ministerul Apărării Naționale.

Steaua merge la TAS după decizia luată de FRF

După aproape o lună de la decizia luată de FRF, Steaua București a anunțat că o va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» a decis să își apere poziția față de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în data de 26 august 2026.

În această direcție, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri.

În final, ținem să precizăm că Steaua București va acționa în continuare pentru a își proteja drepturile și interesele prin toate mijloacele legale disponibile”, a transmis Steaua pe Facebook.

Hotărârea adoptată de FRF a fost o lovitură pentru Steaua, întrucât clubul, care a fost o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2 în ultimii ani, se confrunta cu probleme privind promovarea.

Steaua este un club de drept public și a încercat să găsească investitori privați pentru a putea juca în Superliga.

Chiar Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, anunțase că a purtat discuții în acest sens, dar nimic nu s-a concretizat.

În acest moment, Steaua se află pe ultimul loc în Liga 2, cu doar 2 puncte acumulate după 7 etape.

Lista celor 11 echipe care n-au drept de promovare în Superliga

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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