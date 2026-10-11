„Faza era lucrată, dar nu pentru mine” Alexandru Stoian „dă din casă”, după ce a marcat golul victoriei în FCSB - Oțelul. Detalii fabuloase

FCSB - Oțelul 1-0. Alexandru Stoian (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, a vorbit despre victoria obținută în etapa #11 din Superliga.

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Stoian a recunoscut că cei de la FCSB au lucrat faza la antrenamente și a dezvăluit ce i-a spus Laurențiu Reghecampf înainte să fie introdus pe teren.

FCSB - Oțelul 1-0 . Alexandru Stoian: „Când am intrat, mi-a zis să intru și să dau gol”

„Este noul antrenor, e o altă aură, e clar că va fi mult mai bine. Sincer, n-am discutat foarte mult cu Mister (n.r. - Laurențiu Reghecampf), am fost la națională, acum două zile m-am întors.

Când am intrat, mi-a zis să intru și să dau gol. E lucrată faza (n.r. - la antrenamente), dar era pentru Karlo Muhar, nu pentru mine.

Sunt fericit că reușesc să marchez, îmi doresc să joc și să marchez cât mai mult. Eu n-am presiune mare când intru, joc, dau totul și încerc să mă distrez pe teren”, a declarat Alexandru Stoian la Digi Sport.

Suntem fericiți că Mister s-a întors, de când eram mic mă uitam la meciurile echipei și clar, e ceva nou pentru mine. Sunt fericit că e aici și sper să ne ajute să câștigăm cât mai multe meciuri. Cred că abia mă apucasem de fotbal (la precedentele mandate ale lui Reghecampf). Alexandru Stoian, atacant FCSB

VIDEO. Stoian a marcat unicul gol al „noii” FCSB în meciul cu Oțelul

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