„Faza era lucrată, dar nu pentru mine” Alexandru Stoian „dă din casă”, după ce a marcat golul victoriei în FCSB - Oțelul. Detalii fabuloase +25 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Faza era lucrată, dar nu pentru mine” Alexandru Stoian „dă din casă”, după ce a marcat golul victoriei în FCSB - Oțelul. Detalii fabuloase

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 00:25
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 00:38
  • FCSB - Oțelul 1-0. Alexandru Stoian (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, a vorbit despre victoria obținută în etapa #11 din Superliga.
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Stoian a recunoscut că cei de la FCSB au lucrat faza la antrenamente și a dezvăluit ce i-a spus Laurențiu Reghecampf înainte să fie introdus pe teren.

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FCSB - Oțelul 1-0. Alexandru Stoian: „Când am intrat, mi-a zis să intru și să dau gol”

„Este noul antrenor, e o altă aură, e clar că va fi mult mai bine. Sincer, n-am discutat foarte mult cu Mister (n.r. - Laurențiu Reghecampf), am fost la națională, acum două zile m-am întors.

Când am intrat, mi-a zis să intru și să dau gol. E lucrată faza (n.r. - la antrenamente), dar era pentru Karlo Muhar, nu pentru mine.

Sunt fericit că reușesc să marchez, îmi doresc să joc și să marchez cât mai mult. Eu n-am presiune mare când intru, joc, dau totul și încerc să mă distrez pe teren”, a declarat Alexandru Stoian la Digi Sport.

Suntem fericiți că Mister s-a întors, de când eram mic mă uitam la meciurile echipei și clar, e ceva nou pentru mine. Sunt fericit că e aici și sper să ne ajute să câștigăm cât mai multe meciuri. Cred că abia mă apucasem de fotbal (la precedentele mandate ale lui Reghecampf). Alexandru Stoian, atacant FCSB
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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VIDEO. Stoian a marcat unicul gol al „noii” FCSB în meciul cu Oțelul

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