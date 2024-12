„Luăm 10-12 jucători din Liga 1” FC Voluntari dă lovitura: Ion Crăciunescu și Marius Stan, alături de Victor Pițurcă și Gigi Nețoiu

Marius Stan (67 de ani) și Ion Crăciunescu (74 de ani) intră în proiectul celor de la FC Voluntari și vor fi scouteri pentru echipă.

și vor fi scouteri pentru echipă. Gigi Neţoiu va investi 3 milioane de euro și plănuiește să aducă între 10 și 12 jucători din Liga 1, conform surselor GOLAZO.ro.

FC Voluntari se află în plină transformare. După vestea că Victor Pițurcă ar putea deveni directorul general al echipei, alte nume de top au intrat în proiectul ilfovean.

Marius Stan și Ion Crăciunescu, scouteri la Voluntari

Gigi Nețoiu, președintele tuturor secțiilor sportive ale clubului ilfovean, l-ar fi convins pe fostul selecționer al României să semneze.

În urma deciziei lui Piţurcă, Marius Stan, fost președinte la Oțelul Galați, și Ion Crăciunescu, fost mare arbitru, se vor ocupa de scouting pentru echipă.

Mai mult, sursele GOLAZO.ro susţin că Nețoiu a promis o injecție financiară de 3 milioane de euro începând cu luna ianuarie 2025 , bani care vor fi investiți pentru consolidarea echipei.

Cei doi, alături de fostul selecționer Anghel Iordănescu și Mitică Dragomir, fostul președinte al LPF, s-au aflat la meciul de la Voluntari, împotriva celor de la Dumbrăvița, încheiat 1-0.

2.000 de euro vor primi Marius Stan și Ion Crăciunescu lunar, conform surselor GOLAZO.ro

Gabriel Lazăr (33 de ani), fostul fundaș central de la Unirea Slobozia, care acum este liber de contract, a fost și el prezent la meciul celor de la Voluntari.

Oficialii clubului au dezvăluit că primul transfer va fi fundașul central de la Argeș, Guilherme Garutti (30 de ani).

De asemenea, echipa are în plan să aducă între 10 și 12 jucători din Liga 1, pentru a întări lotul, a anunțat Gigi Nețoiu.

Victor Pițurcă nu va fi antrenor la FC Voluntari: „Nu este cazul”

Fostul selecționer, prezent la meciul echipei, a respins zvonurile conform cărora ar urma să preia funcția de antrenor, subliniind însă că este dispus să ofere sfaturile și expertiza sa.

„ Au apărut informații că aș fi venit la Voluntari, dar nu e adevărat. Mă leagă două lucruri de Voluntari: în primul rând că stau în Voluntari și, în al doilea rând, că a venit Gigi Nețoiu, prietenul meu.

În acest sens, sigur că mai discută cu mine, pot să îi dau un sfat, dar nimic mai mult. (n.r. - A încercat să vă convingă să veniți la echipă?) Normal, își dorește lucrul ăsta, dar nu este cazul.

El are planuri mărețe și cred că va face lucruri bune. Ce pot să spun este că sfatul meu a fost să meargă pe tineri, ca în doi-trei ani să devină o forță în fotbalul românesc. Părerea mea este că numai așa se poate întâmpla acest lucru.

Vizavi de promovare, sigur că își dorește, va aduce câțiva jucători. Dacă va reuși să obțină numele pe care mi le-a spus, o să facă o echipă bună și o să promoveze”, a declarat fostul tehnician.

Eu am spus că, în fotbalul românesc, dacă ar fi să vin în conducere, ar fi numai la Steaua București. Restul nu prezintă importanță pentru mine. Nu am avut echipele pe care mi le-aș fi dorit. Știi CV-ul meu, am antrenat foarte multe echipe, mulți ani, și nu-mi permit acum să merg la echipe mici. Victor Pițurcă

Cine este Marius Stan

În perioada 1982-1986, Marius Stan a fost esențial ca fotbalist în promovarea Oțelului în Divizia A, realizând astfel o performanță istorică pentru club.

După retragerea din activitatea de jucător, Marius Stan a intrat în administrația clubului, devenind președinte al Oțelului.

În această nouă postură, a reușit să conducă echipa către noi performanțe remarcabile, precum calificările în Cupa UEFA și un loc pe podium în campionatul intern.

Sub conducerea sa, Oțelul a reușit, în sezonul 2010-2011, să câștige primul său titlu de campioană.

Marius Stan: „A contat mult revenirea lui Pițurcă”

Marius Stan a declarat că aducerea lui Victor Pițurcă a contat foarte mult în alegerea sa de a li se alătura celor de la FC Voluntari.

„A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi (n.r. Nețoiu) este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta.

Are şi potenţial financiar. Sunt convins că va face. Deocamdată suntem împreună şi vreau să-l ajut. Sper să pot să ajut. A lipsit în ultimii ani, dar a acumulat şi el experienţă”, a declarat Marius Stan, potrivit fanatik.ro.

Ion Crăciunescu: „Am mare încredere în Pițurcă”

Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a recunoscut și el că se află în negocieri cu ilfovenii și a transmis că are mare încredere în fostul selecționer al României.

„Sunt nişte discuţii, să vedem. Nu am stabilit multe lucruri şi nu aş putea să vorbesc pe ce va fi. Când va fi ceva concret şi sunt semnate actele, atunci pot să confirm.

Am mai lucrat cu Victor Piţurcă, am mare încredere în el ca om şi conducător. Am jucat şi cu el. Ne cunoaştem foarte bine. Deocamdată, repet, sunt nişte discuţii şi asta este.

Totul va depinde de criteriul financiar. Ştiţi cum e la fotbal, se cer foarte mulţi bani. Totul va depinde de asta, deşi persoanele care sunt acolo au potenţial, au dorinţă. Eu am încredere în ei şi cred că vor vorbi faptele”, a declarat Ion Crăciunescu, potrivit sursei citate.