Kopic se întoarce! Pe cine va prelua după despărțirea de Dinamo »  5 promovări în ultimii 6 ani! Va antrena un fost rival din Liga 1
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Kopic se întoarce! Pe cine va prelua după despărțirea de Dinamo » 5 promovări în ultimii 6 ani! Va antrena un fost rival din Liga 1

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 22:43
  • Zeljko Kopic, fostul antrenor al lui Dinamo, este aproape de un acord cu Wieczysta Cracovia.
  • Polonezii au ajuns în vară în prima ligă după 5 promovări în ultimele 6 sezoane.
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Zeljko Kopic și-ar fi găsit echipă după despărțirea de Dinamo. Tehnicianul croat s-ar afla aproape de o înțelegere cu Wieczysta Cracovia, o formație cu una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni din fotbalul european.

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Zeljko Kopic, aproape să semneze cu Wieczysta Cracovia

Mateusz Borek, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști sportivi din Polonia, a scris pe contul său de Twitter despre negocierile aflate aproape de finalizare dintre tehnicianul croat și Wieczysta.

„Aproape, mai aproape, foarte aproape. Probabil că este deja decis. Željko Kopić va deveni, cel mai probabil, antrenorul lui Wieczysta. Are un CV excelent: Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split, Botev Plovdiv, Dinamo București”, a transmis Borek.

Postul a rămas vacant după demiterea lui Kazimierz Moskal, antrenorul care a promovat-o pe Wieczysta în prima ligă pentru prima dată în istorie.

Tehnicianul a fost îndepărtat sâmbătă, în urma unui început modest de sezon: trei înfrângeri și o singură victorie în primele patru etape.

Decisiv a fost eșecul din derby-ul local cu Cracovia, scor 2-3. Wieczysta a condus cu 1-0 și 2-1, dar a pierdut în cele din urmă confruntarea cu rivala din oraș.

Va antrena un fost rival din Liga 1

La Wieczysta, Kopic se va reîntâlni cu Tobias Christensen (26 de ani), fostul mijlocaș al Rapidului. Norvegianul s-a despărțit de giuleșteni după doar două sezoane.

A fost unul dintre stâlpii „vișiniilor”, bifând 4 goluri și 9 pase decisive în 67 de partide disputate în Liga 1.

S-a adaptat rapid în Polonia, unde a reușit să aducă singura victorie a echipei sale, 4-3 cu Piast, cu un hattrick.

Wieczysta Cracovia, ascensiune incredibilă

Înființată în 1942, Wieczysta Kraków a petrecut cea mai mare parte a existenței în anonimatul eșaloanelor inferioare.

În urmă cu numai nouă ani, clubul se afla în liga a șaptea poloneză. Ascensiunea a devenit însă spectaculoasă în ultima perioadă: cinci promovări în șase ani au propulsat echipa până în primul eșalon.

Kopic a resuscitat-o pe Dinamo

Kopić a antrenat-o pe Dinamo între 2023 și 2026. În primul sezon, croatul a venit într-un moment delicat din istoria „câinilor”, care erau la un pas de o nouă retrogradare.

Aa salvat echipa in extremis, câștigând barajul cu Csikszereda, câștigat cu 2-0 la general.

În următoarele două stagiuni, Kopic i-a calificat pe „câini” în play-off. Dinamo a terminat mai întâi pe locul șase, apoi pe poziția a patra.

În această vară, Dinamo a fost la un pas de revenirea în Europa, fiind învinsă în finala barajului pentru Conference League de rivala FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Deși mai avea contract până în 2028, Kopic s-a despărțit de Dinamo în această vară, fiind înlocuit de Nuno Campos.

Înaintea experienței din România, Kopić le-a mai antrenat, printre altele, pe NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv.

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