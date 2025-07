Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre meciul cu FC Botoșani în cadrul conferinței premergătoare partidei.

Alături de tehnician, la conferință a participat și Eddy Gnahore (31 de ani), mijlocașul câinilor.

Dinamo - FC Botoșani se joacă luni, de la 21:30. Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tehnicianul dinamovist a vorbit despre primul meci de „acasă” din acest sezon. Kopic a subliniat cât de important este sprijinul oferit de suporteri.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Vom încerca să ne depășim limitele”

Antrenorul lui Dinamo a lăudat echipa din Botoșani și a vorbit la superlativ despre adversarul său, Leo Grozavu.

„E primul meci de acasă, în faţa suporterilor noştri, suntem fericiţi legat de asta. Vrem să avem un start bun de sezon în ceea ce priveşte meciurile de acasă, să avem o energie bună, o conexiune bună cu fanii noştri.

Jucătorii care au venit mai târziu s-au adaptat din ce în ce mai bine. Am analizat şi meciul cu Csikszereda şi am văzut că nu am început foarte bine în primul sfert de oră.

Pentru acest meci, vom încerca să ne depăşim limitele. FC Botoşani e un adversar solid, domnul Leo Grozavu e un antrenor căruia îi place să joace agresiv, cu multe dueluri, cu intensitate, cu tranziţii. Pregătim meciul, ne gândim doar la prestaţia noastră şi la cum să obţinem primele trei puncte pe teren propriu în acest sezon.

Ştiam că primul meci ne poate păcăli, a fost o lipsă de concentrare, o lipsă de comunicare cu Csikszereda. A fost ceva ce nu trebuie să se mai întâmple pe viitor, trebuie să începem meciul mult mai bine”, a declarat Kopic.

Un meci dificil, dar suntem pregătiți. Venim după un egal în prima etapă, este foarte important să câștigăm și să punem 3 puncte în clasament. Personal voi da tot ce pot pe teren pentru a-mi ajuta echipa să câștige. Eddy Gnahore, fotbalist Dinamo

