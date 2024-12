Mihalcea e mulțumit Antrenorul celor de la Unirea Slobozia, după remiza cu CFR Cluj: „Obiectiv îndeplinit”

UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ 1-1. Adrian Mihalcea (48 de ani) a tras primele concluzii după remiza din etapa #20 din Liga 1.

După victoria din runda trecută, 4-3, pe terenul celor de la UTA, ialomițenii au rezistat și în fața vicecampioanei României.

UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ. Adrian Mihalcea: „Obiectivul nostru e îndeplinit”

Adrian Mihalcea s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale și a transmis că elevii săi și-au îndeplinit obiectivul pentru acest meci.

„E un punct câştigat clar, contra unei echipe redutabile. Am suferit şi am avut noroc în acele faze din careu încâlcite.

Am rezistat, am suferit, am fi reuşit pe un contraatac să înscriem al doilea gol, dar e un rezultat echitabil. Obiectivul nostru pentru acest meci e îndeplinit.

Ne-au presat, în a doua repriză rar am reuşit să legăm acţiunile şi au o talie incredibilă, iar la toate fazele fixe produceau probleme.

Cu mai mult noroc, reuşeam victoria, dar ocazii mari nu au fost”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit orangesport.ro.

Adrian Mihalcea: „Penalty-urile au fost clare”

Totodată, tehnicianul ialomițenilor a vorbit și despre cele două faze, care au dus la lovituri de la 11 metri, câte una pentru fiecare echipă, dar și despre ratarea uriașă a lui Vlăsceanu (19 ani).

„Penalty-urile au fost clare, am înţeles că s-a repetat că au intrat jucătorii în careu.

Nu ar fi fost primul penalty ratat de noi. Am avut ghinion, am avut o fază când am ratat de pe linia porţii şi am dat în bară, dar Vlăsceanu e un copil şi are de învăţat de pe seama acestor lucruri.”

În urma acestui rezultat de egalitate, Unirea Slobozia este pe locul 13, cu 22 de puncte.