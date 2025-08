Ce se întâmplă cu FCU Craiova Adrian Mititelu, detalii despre viitorul formației oltene: „Pentru asigurarea continuității”

Adrian Mititelu (57 de ani) a venit cu lămuriri privind viitorul echipei sale, după retrogradarea în Liga 3.

Finanțatorul a catalogat retrogradarea drept „abuzivă” și le promite suporterilor că echipa va reveni în Liga 2 din sezonul viitor.

Mititelu a transmis că, deși pe plan sportiv lucrurile nu merg bine, pe plan juridic câștigă teren, iar echipa a fost adusă în mod „abuziv” în această situație.

Adrian Mititelu: „Sunt acte abuzive”

„Ne vom prezenta la liga a treia pentru că nu avem ce să facem. Vom juca la liga a treia așa cum ne-au programat ei. Deci, repet, este decizia lor. Și vreau să spun că acest campionat pe care noi îl vom desfășura este un campionat, așa cum vă spuneam, pentru asigurarea continuității.

Nici măcar rezultatele nu contează, pentru că nu există în mod real nicio depunctare, nicio retrogradare. Sunt niște acte abuzive pe care noi le vom anula în următoarele luni.

Și o să vă spun de ce avem șanse și mai mari să le anulăm. Deci le vom anula, iar echipa se va prezenta cu fruntea sus în liga a treia. Și, indiferent de rezultate, noi anul viitor vom juca cel puțin în liga a doua. De asta sunt convins”, a declarat Mititelu, pentru pagina de Facebook a clubului.

Adrian Mititelu: „Pare o situație fără ieșire, dar nu este așa”

Mititelu îndeamnă suporterii să aibă răbdare, pentru există soluții de rezolvare chiar și această situație.

„Noutățile sunt că echipa va continua să supraviețuiască, să-și desfășoare activitatea. Nu vrem să se mai întâmple așa cum a fost în urmă cu 14 ani, când am fost scoși în afară activității de cei de la federație și am stat doi ani de zile până în 2013, unde am reușit pentru câteva luni să reluăm activitatea.

Iar după aceea, datorită problemelor care au fost atunci, a blocajului creat de cei care conduc orașul Craiova și care au inventat această echipă care acum se dă Universitatea Craiova, am stat până în 2017.

Chiar dacă ne este greu, suporterii să știe că activitatea va continua și chiar dacă, la prima vedere sau de la distanță se vede că suntem într-o situație fără ieșire, lucrurile nu sunt deloc așa.

Din punct de vedere sportiv o ducem prost, suntem în Liga 3 astăzi când vorbim și o să fac referire de ce suntem în Liga 3, însă vă spun că din punct de vedere juridic suntem foarte bine, adică am câștigat teren foarte mult.

Sunt lucruri care nu se văd pentru public, dar lucruri pe care eu le cunosc foarte bine și nu le spun așa ca să amăgesc suporterii”, a mai spus Mititelu.

Adrian Mititelu: „Nu am putut face nimic pentru a preîntâmpina asta”

Finanțatorul oltenilor a explicat și problemele pe care le-a avut cu obținerea licenței pentru Liga 2.

„Mâine vom juca în Cupa României. Ne-au programat ca pe o echipă de Liga 3. N-am avut încotro. Nu am putut să facem nimic pentru a preîntâmpina această situație. Și aici vreau să vă fac o paranteză, să vă spun că de-abia miercuri avem termen la contestația pe care am făcut-o cu privire la așa-zisa decizie că nu îndeplineam condițiile de înscriere pentru Liga 2.

Deci, practic, deși trebuia să ne judecăm în săptămâna aceea, au tergiversat momentul judecării contestației pentru ca noi să nu mai avem timpul efectiv să suspendăm această decizie.

Și astfel ne-au ținut în loc cel puțin două săptămâni pentru a efectua procedurile legale, pentru că nu am putut nici măcar să atacăm hotărârea Comitetului Executiv, deoarece nu am avut-o fizic și așteptam această decizie de la «Disciplină», care, mă rog, trebuia să fie de acum două săptămâni”, a mai explicat Mititelu.

