„Mi se ridică puțin părul în cap” Adrian Mutu, despre bullying: de ce crede că părinții nu trebuie să intervină la fiecare conflict

Adrian Mutu a vorbit despre bullyingul din sport și despre felul în care părinții ar trebui să reacționeze atunci când copiii lor se confruntă cu tachinări, conflicte sau situații incomode în vestiar.

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Fostul internațional a afirmat în podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport” că are o problemă cu tendința de a încadra orice conflict între copii drept bullying.

Adrian Mutu: „Nu avem cum să implementăm lipsa de bullying într-un vestiar cu 20 de băieți. E imposibil!”

Mutu consideră că adulții trebuie să fie atenți să nu intervină în fiecare neînțelegere dintre copii și să le permită acestora să își construiască singuri relațiile, să își găsească locul în grup și să învețe să gestioneze situațiile dificile.

E normal ca atunci când vine vorba de copilul tău să fii mai protectiv. Dar în același timp părinții trebuie să înțeleagă că fotbalul e un joc colectiv, e o competiție internă, sunt copii din diferite medii sociale și lucrurile se mai întâmplă nu așa cum ești obișnuit acasă.



În vestiarul ăla ei stau împreună, sunt 15-20 de copii, îți dai seama că… Și cum sunt copiii, extrem de sinceri și câteodată prea răi și zic lucruri, auzim tot felul de probleme: „Păi a zis, a făcut...”. Băi, suntem la fotbal.

Bullying.

Da, bullying. În special când aud „bullying” mi se ridică puțin părul în cap, pentru că nu sunt de acord cu asta. Adică nu avem cum să implementăm lipsa de bullying într-un vestiar cu 20 de băieți. E imposibil!



Adică nici nu poți să stai mereu între ei. Dacă stai între ei și nu îi lași să facă sau de fiecare dată când se întâmplă ceva ori când unul face mișto de alt băiat… Dacă noi intervenim tot timpul, nu-i lăsăm să crească, nu-i lăsăm să-și aleagă liderii, să se dezvolte.

Să le setezi niște linii de conduită și niște standarde, poți...

Da, bineînțeles, sunt niște standarde. N-au voie să se lovească, fără violență și așa mai departe, dar acum că mai scapă o înjurătură încolo-încoace, pe-asta n-ai cum s-o… Sau, eu știu, se lovesc, se împing și își zic una-alta, așa sunt ei, copiii…



Asta e și la școală. „A făcut bullying”, și venim noi, adulții, după aceea, care nici nu am văzut ce s-a întâmplat sau nu știm tot contextul, și începem să ne certăm noi doi, când, de fapt, copiii după trei minute s-au împăcat.



Fiecare copil își dezvoltă foarte mult caracterul în astfel de situații.

Tu spui că, de fapt, cei care sunt hipersensibili, la un moment dat vor ceda, nu? Asta e ideea?

(...) Tu trebuie să-l lași să treacă prin niște situații importante, chiar incomode, să iasă din zona de confort și să se descurce singur, pentru că asta e viața.



Adică, dacă copilul are parte de așa-zisul bullying în fiecare zi, păi mai depinde și de el să se ridice puțin, să-și ceară drepturile, să le spună să nu mai facă lucrurile astea. E un lucru important pentru dezvoltarea lor caracterială, pentru că nu ai cum altfel. Nu reușești tu să oprești lucrul ăsta în sport, într-un vestiar de bărbați.



N-ai cum. E imposibil.

Despre ce a vorbit Adrian Mutu în episodul 1 al podcastului „Profu' de Sport”

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