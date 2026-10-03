„Echipă resemnată” Ce îi reproșează Mutu lui Hagi, după rușinea cu Polonia: „Probabil, ar fi fost mai indicat”

Polonia - România 6-0. Fostul internațional Adrian Mutu a comentat eșecul umilitor suferit de „tricolori” la Varșovia.

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România nu a avut nicio șansă și a primit gol după gol, Robert Lewandowski reușind o „triplă”.

Naționala noastră a evoluat și în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

Adrian Mutu: „Echipă fără nerv, apatică, debusolată”

„Și mie mi s-a părut penalty-ul ușor acordat, după părerea mea. Dacă eram o națională mai importantă, nu s-ar fi acordat acest penalty. Într-adevăr, a fost o atingere acolo. Drăgușin a întins mâna, l-a împins, dar mi se pare un contact normal.

E un moment foarte greu pentru echipa națională. Noi vrem să o susținem, să fim lângă ei și să facem o analiză cât mai obiectivă, cât mai corectă.

Rămâne o seară în care am fost umiliți, o seară care va rămâne în istorie și are un impact negativ. Am văzut o echipă, după părerea mea, resemnată, o echipă fără nerv, apatică, debusolată.

Lucrurile sunt serioase și e reputația României în joc. Și, exact cum spunea Gică, îmbraci tricoul echipei naționale”, a declarat Mutu la Antena 1.

Poate a fost un meci până minutul 22, un meci în care România s-a descurcat bine, în care am pus probleme, am avut două șuturi la poartă. Nu ne ajută aceste rezultate negative, nu ne ajută deloc, nu ne ajută atmosfera, nu-l ajută nici pe Gică. Adrian Mutu

Adrian Mutu a avut și un reproș pentru Gică Hagi:

„Ce aș putea să reproșez lui Gică? Poate după primirea cartonașului roșu, el a schimbat sistemul în 4-3-2, ceea ce cred corect, dacă stai să te gândești, că ai vrea să scoți ceva din meciul ăsta, cel puțin un punct.

Cred că a fost o alegere curajoasă, dar, și aici vine reproșul. După golurile, sau după cele 15 minute teribile din repriza a doua, în care am luat multe goluri, probabil ar fi fost mai indicat să treacă într-un 4-4-1”.

Poate cel mai slab meci al lui la echipa națională, din ce am văzut eu până acum. Adrian Mutu, despre Rațiu

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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