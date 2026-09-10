Lucescu face senzație în Qatar VIDEO. Formația antrenată de român, implicată într-un thriller cu 9 goluri! +9 foto
Răzvan Lucescu/ Foto: IMAGO
Campionate

Lucescu face senzație în Qatar VIDEO. Formația antrenată de român, implicată într-un thriller cu 9 goluri!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 23:01
  • Al-Sadd, formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a învins-o pe Al Sailiya, scor 6-3, într-un meci din etapa a 4-a a Qatar Stars League.
  • Roberto Firmino (34 de ani), fostul star de la Liverpool, a marcat o „dublă”.
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Al-Sadd își continuă parcursul perfect din startul acestui sezon din Qatar. Formația antrenată de Răzvan Lucescu a fost implicată într-un meci spectaculos, în care s-au marcat nu mai puțin de 9 goluri.

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Al-Sadd, victorie spectaculoasă în Qatar

Akram Afif (29 de ani) a deschis balul în duelul cu Al-Sailiya, în minutul 20.

S-a făcut 1-1 în minutul 35, după reușita lui Ali Olwan (26 de ani), însă Hashim Ali (26 de ani) a readus-o pe Al-Sadd în avantaj chiar înainte de pauză.

Roberto Firmino a dus scorul la 3-1. Starul brazilian a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 50.

Gazdele au reușit să reducă din diferență opt minute mai târziu, dar fostul jucător al lui Liverpool a lovit din nou.

Firmino a realizat „dubla” în minutul 62, când l-a învins pe portarul advers cu o execuție spectaculoasă din interiorul careului.

Inițial, reușita fusese anulată pentru un henț. „Centralul” și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza pe monitorul VAR aflat la marginea terenului.

FOTO. Al doilea gol marcat de Firmino

Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg
Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg

Galerie foto (9 imagini)

Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X.jpg Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg Al doilea gol marcat de Roberto Firmino în Al-Sailiya - Al-Sadd 3-6 Foto captură VIDEO X .jpg
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Nebunia a continuat. Afif a marcat și el al doilea său gol în meci, în minutul 75. Prelungirile partidei au adus alte două reușite, câte una de fiecare parte.

La finalul partidei Al Sailiya - Al-Sadd, tabela a arătat 3-6, iar formația antrenată de Răzvan Lucescu, continuă să fie lider în Qatar, cu 12 puncte după patru etape. Shamal, formație care se află pe locul secund, are 8 puncte.

Pentru gruparea condusă de tehnicianul român urmează debutul în Liga Campionilor Asiei. Luni, de la ora 21:15, Al-Sadd se deplasează în Iran, unde o va înfrunta pe Esteghlal.

Rezumat VIDEO. Al Sailiya - Al-Sadd 3-6

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