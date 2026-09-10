Simona Halep, mesaj neașteptat Ce i-a transmis  Elenei Rybakina, noul lider mondial în clasamentul WTA

Simona Halep (34 de ani) a ținut să o felicite pe Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA), care va deveni de luni noul lider mondial al circuitului feminin.

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Rybakina s-a calificat în semifinalele US Open, iar la finalul ultimului turneu de Grand Slam va deveni a 30-a jucătoare din istorie care va ocupa locul 1 WTA.

Sportiva care reprezintă acum Kazahstanul a reușit să o detroneze pe Aryna Sabalenka (28 ani).

Simona Halep, mesaj pentru Elena Rybakina după ce kazaha a urcat pe locul 1 WTA

Performanța nu a fost trecută cu vederea nici de Simona Halep, singura sportivă din România aflată în vârful clasamentului WTA. Fostul lider mondial a reacționat printr-un mesaj publicat pe contul personal de Instagram.

„Felicitări Elena Rybakina! Bine ai venit în club”, a transmis Simona.

Foto: Instagram/Simona Halep

Halep a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 WTA. A urcat pe prima poziție pentru prima dată pe 9 octombrie 2017.

2-1 este scorul întâlnirilor directe între Halep și Rybakina

Semifinale de vis la US Open

Pentru un loc în a patra finală de Grand Slam a carierei, Elena Rybakina o va înfrunta pe Coco Gauff (#4 WTA).

Americanca a trecut în sferturi de Mirra Andreeva (#5 WTA), revenind și ea după pierderea primului set, scor 2-6, 7-6(7) și 6-2.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Aryna Sabalenka și Jessica Pegula (#3 WTA), americanca fiind cea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea (#17 WTA) în optimi.

Semifinalele feminine sunt programate în această noapte, după ora 02:00 (ora României), și vor fi transmise în direct de Eurosport.

Cele 30 de numere 1 WTA din Era Open, printre care se numără și Simona Halep

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