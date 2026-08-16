Dinamo vrea să activeze clauza Cât trebuie să plătească pentru jucătorul care s-a evidențiat în primele 5 etape: „Pare foarte logic” +39 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Dinamo vrea să activeze clauza Cât trebuie să plătească pentru jucătorul care s-a evidențiat în primele 5 etape: „Pare foarte logic”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 20:23
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, s-a declarat foarte mulțumit de prestațiile lui Alaa Bellaarouch (24 de ani) și anunță că intenționează să-l transfere definitv pe portarul marocan.
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Împrumutat de Dinamo de la Braga pentru de un sezon, Bellaarouch s-a impus rapid, fiind integralist în primele 5 etape din Liga 1, în care a încasat doar 3 goluri.

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Andrei Nicolescu, despre Bellaarouch: „Dacă lucrurile merg așa, o să activăm”

Conducerea clubului a fost impresionată de prestațiile lui Bellaarouch, în special de cea din derby-ul cu Rapid, câștigat de „câini” cu scorul de 1-0, iar Nicolescu ia în calcul activarea clauzei pentru transferul definitiv al marocanului.

„500.000 de euro este clauza unui transfer definitiv de la Braga și ne-am gândit să o activăm înainte de a începe campionatul. Tocmai de aceea am acceptat-o și am setat-o.

Era clar că este o opțiune pe care să o aducem cât mai accesibilă pentru noi ca spre finalul campionatului să avem această opțiune.

Dacă lucrurile merg așa, o să activăm, pare foarte logic. A contat foarte mult și dialogul pe care l-am avut cu el pentru a veni aici. Am simțit în el ceea ce vrea Nuno Campos să construiască în profilul psihologic al jucătorului”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Andrei Nicolescu: „Bellaarouch ne va ajuta anul ăsta să ne batem pentru trofee”

Înainte de venirea la Dinamo, Alaa Bellaarouch a jucat doar 4 meciuri în ultimele două sezoane, însă Andrei Nicolescu spune că are foarte mare încredere în talentul portarului.

„Știm, dar pentru noi a contat foarte mult poziția lui față de ce vrem noi să construim. Poziția lui față de oportunitatea asta.

Fiind un jucător care a jucat și în Ligue 1 și fiind un jucător care a venit de la un anumit nivel, uneori ai reacții în care jucătorii îți condiționează venirea, au anumite discursuri referitoare la egoul lor personal. El a venit aici focusat să își câștige postul de titular.

Niciodată nu a fost vreo discuție despre altceva. Chestia asta ne-a dat încredere suplimentară și ușor, ușor se dovedește că este capabil să se adapteze unui mediu, unui ecosistem în care noi toți suntem în jurul lui și încercăm să-l ajutăm indiferent că a jucat în Ligue 1”.

Am câștigat în zona defensivă, la postul de portar, un portar care ne va ajuta anul ăsta să ne batem pentru trofee, adică va fi jucătorul acela care va aduce și el puncte și contează foarte, foarte mult. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, despre Bellaarouch

După victoria cu Rapid, Dinamo este lider în Liga 1, cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko care a decis derby-ul Rapid - Dinamo 0-1

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