Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Botoșani din cadrul etapei #5 din Liga 1.

Meciul se va juca luni, de la ora 21:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB este neînvinsă în primele patru etape din campionat, având un bilanț de două victorii și două remize.

Marius Baciu, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Putem să creștem de la joc la joc”

Despre partida cu FC Botoșani, Marius Baciu a declarat:

„O echipă bună, o echipă închegată cu jucătorii pe care îi știm de anul trecut foarte bine. Și noi încercăm să ne ridicăm și cred că putem să fim mult mai bine ca săptămâna trecută și, bineînțeles, să creștem de la joc la joc”, a spus antrenorul FCSB la conferința de presă.

Marius Baciu a comentat și situația lui Tavi Popescu, care nu a fost titularizat în partida cu Sepsi, scor 0-0, deși impresionase în perioada de pregătire și în startul sezonului.

„Tavi Popescu, pentru mine, pentru noi, e un jucător foarte important, e un jucător pe care îl așteptăm să crească de la joc la joc. Asta nu înseamnă că dacă nu a început titular nu e un jucător important.

Poate să fie lăsat (n.r. - pe bancă) și (să intre) pe parcurs. Avem niște date, niște statistici clare și de acolo ne orientăm și vedem exact cam ceea ce ne interesează pentru meciul respectiv.

Dar Tavi nu e un jucător care poate să fie tot timpul titular. Ca și alții. Și Tase (n.r. Florin Tănase) a început pe banca de rezerve și e căpitanul echipei și am considerat că poate să fie util pe parcursul jocului”.

Baciu: „Avem nevoie de un atacant, fără dar și poate”

Cât despre Arnold Garita, atacant împrumutat de FCSB de la Shenzhen Juniors care ar urma să ajungă la București luni, Baciu a spus:

„Deocamdată n-a venit. Vom vedea când va veni. Până atunci nu putem discuta de jucători care nu sunt la noi. Deocamdată noi avem nevoie de un atacant, fără dar și poate.

Un jucător care în campionatul României a avut momente bune. Vom vedea și nu vreau să discutăm de niciun jucător până nu îl avem aici”.

Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB / FOTO: Sport Pictures

Marius Baciu, despre schimbarea sistemului la FCSB: „Am lucrat asta și înainte”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a anunțat că va renunța la sistemul 4-3-3 pentru o formulă cu 3 stoperi. Decizia luată de patron a fost comentată acum de antrenor:

„Și asta e o posibilitate pentru că avem fundașii centrali foarte buni. Am avut probleme când am pierdut mingea, am avut și discuția asta. Deci se poate întâmpla orice, să jucăm și cu trei fundași centrali.

Un sistem nu e ușor de schimbat, bineînțeles, mai ales când e cu trei fundași. Dar am lucrat asta și înainte. Sunt multe lucruri care se pot modifica. Dar, într-adevăr, am lucrat și sistemul acesta”.

Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. Numai cu 3 fundași vom juca de acum încolo. Gigi Becali, patron FCSB, conform Fanatik

Marius Baciu a anunțat și revenirile lui Ofri Arad și David Miculescu, informație transmisă sâmbătă de GOLAZO.ro.

„O să vină și Arad, o să vină și Miculescu. Tot ce se poate (n.r. să fie în lot cu Botoșani). După antrenamentul de astăzi, o să facem lotul pentru mâine (n.r. luni)”.

Tehnicianul a anunțat și că Valentin Crețu este incert pentru meciul din etapa #5. Becali anunțase oricum că experimentatul jucător nu va fi luat în calcul într-un sistem cu 3 stoperi.

„Crețu a avut o problemă medicală, vedem astăzi dacă ne putem baza pe el. Avem două soluții foarte bune în dreapta, pe Labonne și Cisotti, care poate fi acolo. Vom stabili cine va juca, vom vedea”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport