„Nu e ușor de schimbat”  VIDEO. Marius Baciu  a comentat decizia radicală luată de Becali la FCSB + Confirmă reveniri importante +36 foto
Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu e ușor de schimbat” VIDEO. Marius Baciu a comentat decizia radicală luată de Becali la FCSB + Confirmă reveniri importante

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 09:46
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Botoșani din cadrul etapei #5 din Liga 1.
  • Meciul se va juca luni, de la ora 21:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB este neînvinsă în primele patru etape din campionat, având un bilanț de două victorii și două remize.

Avertisment pentru U Craiova Ararat-Armenia este în formă maximă înaintea „dublei” din Europa League
Citește și
Avertisment pentru U Craiova Ararat-Armenia este în formă maximă înaintea „dublei” din Europa League
Citește mai mult
Avertisment pentru U Craiova Ararat-Armenia este în formă maximă înaintea „dublei” din Europa League

Marius Baciu, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Putem să creștem de la joc la joc”

Despre partida cu FC Botoșani, Marius Baciu a declarat:

„O echipă bună, o echipă închegată cu jucătorii pe care îi știm de anul trecut foarte bine. Și noi încercăm să ne ridicăm și cred că putem să fim mult mai bine ca săptămâna trecută și, bineînțeles, să creștem de la joc la joc”, a spus antrenorul FCSB la conferința de presă.

Marius Baciu a comentat și situația lui Tavi Popescu, care nu a fost titularizat în partida cu Sepsi, scor 0-0, deși impresionase în perioada de pregătire și în startul sezonului.

„Tavi Popescu, pentru mine, pentru noi, e un jucător foarte important, e un jucător pe care îl așteptăm să crească de la joc la joc. Asta nu înseamnă că dacă nu a început titular nu e un jucător important.

Poate să fie lăsat (n.r. - pe bancă) și (să intre) pe parcurs. Avem niște date, niște statistici clare și de acolo ne orientăm și vedem exact cam ceea ce ne interesează pentru meciul respectiv.

Dar Tavi nu e un jucător care poate să fie tot timpul titular. Ca și alții. Și Tase (n.r. Florin Tănase) a început pe banca de rezerve și e căpitanul echipei și am considerat că poate să fie util pe parcursul jocului”.

FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Sepsi, meci/ Foto:GOLAZO.ro.jpeg
+36 Foto
labels.photo-gallery

Baciu: „Avem nevoie de un atacant, fără dar și poate”

Cât despre Arnold Garita, atacant împrumutat de FCSB de la Shenzhen Juniors care ar urma să ajungă la București luni, Baciu a spus:

„Deocamdată n-a venit. Vom vedea când va veni. Până atunci nu putem discuta de jucători care nu sunt la noi. Deocamdată noi avem nevoie de un atacant, fără dar și poate.

Un jucător care în campionatul României a avut momente bune. Vom vedea și nu vreau să discutăm de niciun jucător până nu îl avem aici”.

Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB / FOTO: Sport Pictures Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB / FOTO: Sport Pictures
Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB / FOTO: Sport Pictures

Marius Baciu, despre schimbarea sistemului la FCSB: „Am lucrat asta și înainte”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a anunțat că va renunța la sistemul 4-3-3 pentru o formulă cu 3 stoperi. Decizia luată de patron a fost comentată acum de antrenor:

„Și asta e o posibilitate pentru că avem fundașii centrali foarte buni. Am avut probleme când am pierdut mingea, am avut și discuția asta. Deci se poate întâmpla orice, să jucăm și cu trei fundași centrali.

Un sistem nu e ușor de schimbat, bineînțeles, mai ales când e cu trei fundași. Dar am lucrat asta și înainte. Sunt multe lucruri care se pot modifica. Dar, într-adevăr, am lucrat și sistemul acesta”.

Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. Numai cu 3 fundași vom juca de acum încolo. Gigi Becali, patron FCSB, conform Fanatik

Marius Baciu a anunțat și revenirile lui Ofri Arad și David Miculescu, informație transmisă sâmbătă de GOLAZO.ro.

„O să vină și Arad, o să vină și Miculescu. Tot ce se poate (n.r. să fie în lot cu Botoșani). După antrenamentul de astăzi, o să facem lotul pentru mâine (n.r. luni)”.

Tehnicianul a anunțat și că Valentin Crețu este incert pentru meciul din etapa #5. Becali anunțase oricum că experimentatul jucător nu va fi luat în calcul într-un sistem cu 3 stoperi.

„Crețu a avut o problemă medicală, vedem astăzi dacă ne putem baza pe el. Avem două soluții foarte bune în dreapta, pe Labonne și Cisotti, care poate fi acolo. Vom stabili cine va juca, vom vedea”.

Citește și

„Ce antrenezi, aia joci” Bogdan Lobonț a analizat-o pe Rapid după înfrângerea cu Dinamo: „Să se lucreze mai mult” » Ce minusuri vede la Bellaarouch
Superliga
16:54
„Ce antrenezi, aia joci” Bogdan Lobonț a analizat-o pe Rapid după înfrângerea cu Dinamo: „Să se lucreze mai mult” » Ce minusuri vede la Bellaarouch
Citește mai mult
„Ce antrenezi, aia joci” Bogdan Lobonț a analizat-o pe Rapid după înfrângerea cu Dinamo: „Să se lucreze mai mult” » Ce minusuri vede la Bellaarouch
Lovitură de la Primărie Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a pierdut finanțarea pentru 2026 și trebuie să restituie banii primiți din fonduri publice
Diverse
16:10
Lovitură de la Primărie Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a pierdut finanțarea pentru 2026 și trebuie să restituie banii primiți din fonduri publice
Citește mai mult
Lovitură de la Primărie Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a pierdut finanțarea pentru 2026 și trebuie să restituie banii primiți din fonduri publice

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Marius Baciu liga 1 Octavian Popescu fc botosani fcsb david miculescu ofri arad
Știrile zilei din sport
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Nationala
12:34
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Superliga
12:40
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Campionate
11:04
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Citește mai mult
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Auto
11:06
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Citește mai mult
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
14:46
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
13:41
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
13:16
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței, ignorată de politicieni. Ce prevedea
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței,  ignorată de politicieni. Ce prevedea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Top stiri
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Superliga
07:45
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Citește mai mult
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
B365
01:00
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
Citește mai mult
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 31 rapid 42 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share