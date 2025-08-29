Alex Dobre, lider la Rapid VIDEO. Golul marcat în meciul cu UTA e al patrulea din acest sezon

RAPID - UTA 2-0. Atacantul de bandă Alexandru Dobre (26 de ani) a marcat al patrulea său gol din acest sezon.

Dobre a demonstrat din nou că este unul dintre liderii giuleștenilor. Golul său a adus liniștea în meciul cu UTA, în care a purtat banderola de căpitan, în absența lui Răzvan Onea, accidentat.

RAPID - UTA 2-0 . VIDEO Alexandru Dobre, încă o reușită

În minutul 30, elevii lui Gâlcă au început o fază din propria jumătate de teren, au dus mingea în flancul stâng, iar aceasta a ajuns la Borza, aflat în apropierea careului advers.

Fundașul stânga a centrat la semiînălțime în fața porții, iar Dobre, scăpat din marcaj de fundașii celor de la UTA, a înscris cu o execuție spectaculoasă, din alunecare.

Cu 4 goluri, Dobre l-a egalat pe Koljic în clasamentul celor mai buni marcatori de la Rapid în acest sezon. Reușise o „dublă” în victoria cu 2-0 de pe terenul lui FC Argeș și a marcat pentru 1-1 în partida cu Oțelul Galați.

Scorul fusese deschis de Ciobotariu, în minutul 13, după o centrare din corner a lui Petrila.

Grație acestui succes, Rapid a acumulat 18 puncte și s-a apropiat la un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Gruparea din Bănie joacă în această rundă pe terenul lui FC Botoșani.

12 goluri a marcat Alexandru Dobre în cele 40 de meciuri disputate în tricoul echipei Rapid București

Alex Dobre: „Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa”

La finalul partidei, Dobre a tras și primele concluzii, după un nou succes al echipei sale.

„Sunt foarte fericit pentru că mi-am putut ajuta echipa și că am luat cele trei puncte în această seară.

Orice meci e greu. Important este că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce lucrăm la antrenamente.

Câteodată ne iese, câteodată nu. Este mult de lucru, dar mă bucur că în această seară am putut obține victoria”, a spus Alexandru Dobre la Digi Sport.

Fotbalistul a vorbit și despre convocarea la echipa națională:

„Mă bucur din suflet că prin evoluțiile pe care le-am avut la clubul meu a venit și convocarea.

Sper din suflet, prin calitățile mele, să-mi ajut colegii de acolo și să ne bucurăm împreună pentru niște rezultate pozitive.

Este o mândrie să-ți reprezinți țara și chiar privesc cu entuziasm și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu băieții și să lucrăm împreună și să câștigăm”.

Alex Dobre și Andrei Borza, chemați la națională de Mircea Lucescu

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport